1. 오늘 임시 국무회의…조국·윤미향 사면할 듯



이재명 대통령이 오늘(11일) 임시 국무회의에서 광복절 특별사면 대상자를 확정합니다. 조국 전 조국혁신당 대표 부부와 윤미향 전 의원 등이 사면·복권될 가능성이 커 보입니다.



2. 김건희 영장심사 D-1…윤 내란재판 재개



김건희 여사의 구속영장 심사가 하루 앞으로 다가온 가운데 특검팀은 김 여사가 도이치 주가조작 등 범죄에 적극 가담하고, 증거 인멸 우려가 크단 점을 강조할 방침입니다. 법원 휴정기 2주 동안 멈췄던 윤석열 전 대통령의 내란 재판은 오늘 재개됩니다.



3. "숫자보다 역량"…국방비 증액 요구 가시화



주한미군 사령관이 "숫자보단 역량"이라며 미군 병력을 줄일 수 있단 것처럼 말했습니다. 지난달 미국이 관세협상에서 우리 국방비를 늘리라는 요구를 검토했던 걸로 알려지면서 이 요구가 25일 한미 정상회담에서 테이블에 오를지 주목됩니다.



4. "트럼프·푸틴·젤렌스키 3자 회담 추진 중"



미국이 우크라이나 전쟁을 끝내기 위해 러시아와 우크라이나 정상을 한 자리에 모으는 3자 회담을 추진하고 있습니다. 유럽이 지지 선언을 한 가운데, 미국은 푸틴 대통령 설득에 공을 들이고 있습니다.