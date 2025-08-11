윤 내란 재판 4연속 불출석 전망…이제 구인? 궐석재판? 어디로

▲ 윤석열 전 대통령

법원 여름 휴정기로 2주간 멈췄던 내란 재판이 오늘(11일) 재개되지만 윤석열 전 대통령은 또 출석하지 않을 전망입니다.서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 오늘 오전 10시 15분 윤 전 대통령의 내란 우두머리 및 직권남용 권리행사방해 혐의 공판을 엽니다.휴가철을 맞아 각급 법원 하계 휴정기로 인해 지난달 24일 이후 2주 만에 진행되는 재판입니다.윤 전 대통령은 지난달 10일 새벽 내란 특검에 구속된 이후 10일과 17일, 24일 총 3차례 공판에 모두 건강상 이유를 들어 출석하지 않았습니다.윤 전 대통령 측은 오늘도 건강 악화를 이유로 불출석을 예고했습니다.건강이 쇠약한 상태로 지난 7일 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 체포영장 집행 시도 이후로 전신 통증을 호소하고 있다고 윤 전 대통령 측은 전했습니다.재판부는 지난 3차례 공판을 '기일 외 증거조사' 방식으로 증인신문을 진행했습니다.일단 진행은 하되 피고인이 다음번에 출석하면 이를 확인하는 형태입니다.재판부는 계속된 불출석에 강제구인 여부도 검토하기로 했습니다.재판부는 지난달 24일 "형사소송법과 형사소송규칙에 따라 조사 절차에 들어가겠다"며 "교도소 측에 건강 상태가 진짜 안 좋은지, 구인이 가능한지 여부 등에 대해 확인해 보겠다"고 밝혔습니다.다만 현실적으로 강제구인이 어렵다고 보고 궐석재판 형태로 진행할 수도 있습니다.앞서 민중기 특검팀은 윤 전 대통령이 소환에 응하지 않자 물리력까지 동원해 체포영장 집행에 나섰으나 윤 전 대통령이 완강히 저항해 실패했습니다.형소법상 구속된 피고인이 정당한 사유 없이 출석을 거부하고 교도관에 의해 조사 장소로 데려오는 인치가 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정되는 때에는 피고인의 출석 없이 공판절차를 진행할 수 있습니다.박근혜 전 대통령 국정농단 사건 재판 당시에도 박 전 대통령이 재판에 출석하지 않아 궐석재판으로 진행됐습니다.아울러 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특검팀은 지난 19일 직권남용, 허위공문서 작성 및 행사, 대통령기록물법 위반, 공용서류손상, 대통령경호법 위반, 특수공무집행방해, 범인도피교사 혐의로 윤 전 대통령을 구속기소 했습니다.이 사건 재판은 형사합의35부(백대현 부장판사) 심리로 오는 19일 첫 공판준비기일이 열릴 예정입니다.한편 윤 전 대통령의 내란 재판이 열리는 오늘과 민중기 특검팀이 구속영장을 청구한 김건희 여사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 진행되는 12일에는 법원이 청사 북문을 폐쇄하는 등 청사 보안을 한층 강화합니다.