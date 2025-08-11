튀르키예 서부 규모 6.0 지진…이스탄불서도 진동 느껴

▲ 튀르키예 서부 규모 6.0 지진

현지시간 10일 오후 7시 53분께 튀르키예 서부 내륙 발르케시르 부근에서 규모 6.0의 지진이 발생했다고 유럽지중해지진센터(EMSC)가 밝혔습니다.진앙은 북위 39.25도, 동경 28.07도이며 진원 깊이는 11㎞입니다.미국 지질조사국(USGS)은 이번 지진 규모를 6.1로 평가했습니다.이번에 지진이 난 곳은 튀르키예 최대 도시 이스탄불에서 약 200㎞ 떨어져 있습니다.이스탄불에 거주하는 일부 한인들도 진동을 느꼈다고 전했습니다.지난 4월 23일에는 이스탄불 동남쪽 마르마라 해에서 규모 6.2의 지진이 발생해 13초간 이어졌습니다.당시 시민 236명이 놀라 건물에서 뛰어내리거나 공황 발작을 겪었습니다.지구를 둘러싼 지각 중 아나톨리아판 위에 위치한 튀르키예는 유라시아판, 아라비아판, 에게해판, 아프리카판 등 4개 대륙판에 둘러싸여 있다. 북아나톨리아 단층, 동아나톨리아 단층 등 주요 단층선을 따라 지진이 빈발합니다.튀르키예 동남부 시리아 접경 지역에서는 2023년 2월 규모 7.8과 7.5의 두 차례 강진이 덮쳐 약 5만 명이 숨지는 참사가 발생했습니다.(사진=EMSC 제공, 연합뉴스)