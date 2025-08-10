K리그1 포항, 아사니 없는 광주에 1대 0 승리…홍윤상 결승골

프로축구 K리그1 포항 스틸러스가 홍윤상의 결승골로 광주FC를 물리쳤습니다.



포항은 오늘(10일) 포항 스틸야드에서 열린 하나은행 K리그1 2025 25라운드 홈 경기에서 광주에 1대 0 승리를 거뒀습니다.



두 달 만에 2연승을 신고한 포항은 FC서울(승점 37)을 제치고 4위(승점 38)로 한 계단 올라섰습니다.



또, 올 시즌 광주 상대 전적에서 2승 1패로 앞서나갔습니다.



직전 전북 현대와 경기에서 1대 2로 진 광주는 시즌 첫 연패를 기록했습니다.



광주의 순위는 그대로 7위(승점 32)입니다.



광주는 이날 '태업 논란'을 일으킨 아사니 없이 경기에 나섰습니다.



자유계약으로 내년 1월 이란 에스테그랄로 팀을 옮길 예정인 아사니는 '몸이 아프다'는 이유로 팀 훈련에 참여하지 않고 있는데, 에스테그랄은 아사니의 조기 합류를 추진 중입니다.



선제골은 양 팀 통틀어 가장 기민하게 움직이던 홍윤상의 몫이었습니다.



전반 48분 크로스를 넘겨받은 조르지가 페널티아크 부근에서 도사리던 홍윤상에게 패스했고, 홍윤상이 날린 왼발 감아차기 슈팅은 골대 왼쪽 가장자리를 찔렀습니다.



김경민이 방향을 읽고 몸을 날렸으나 예리하게 휘어들어 간 공은 손끝에 닿지 않았습니다.



(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)