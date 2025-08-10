'윤 불출석' 내란 재판 월요일 재개…조경태 참고인 소환

<앵커>



법원 휴정기로 2주간 멈췄던 윤석열 전 대통령의 내란 재판이 내일(11일) 다시 시작됩니다. 구속 이후 윤 전 대통령은 특검 조사에 강하게 저항하는 건 물론 재판에도 안 나오고 있는 상황인데요, 취재기자 연결해서 자세한 상황 알아보겠습니다.



백운 기자, 윤 전 대통령 내일도 재판 안 나오는 겁니까?



<기자>



2주 동안의 법원 휴정기가 종료되면서 윤석열 전 대통령 내란 재판이 내일 오전 10시 15분, 서울중앙지법에서 다시 시작됩니다.



윤 전 대통령은 내란 특검에 재구속된 뒤 3차례 연속 법정에 출석하지 않았는데, 내일도 건강상 이유로 불출석할 가능성이 큽니다.



앞서 특검팀은 윤 전 대통령이 법정에 강제 출석할 수 있도록 재판부에 구인장을 발부해 달라고 요청했는데요.



재판부도 지난 기일에 윤 전 대통령 건강 상태와 구인 가능 여부 등 확인을 위한 공문을 서울구치소에 보내며 조사 절차에 착수해 내일 공판에서 관련 판단이 내려질지 주목됩니다.



내란 특검팀이 기소한 직권남용 등 혐의 재판도 오는 19일 준비기일을 시작으로 본격화하기 때문에 윤 전 대통령 측은 2개 재판을 동시에 준비해야 하는 상황입니다.



<앵커>



특검이 내일은 국민의힘 조경태 의원을 소환한다고요?



<기자>



네, 특검팀은 내일 오전 국민의힘 6선 조경태 의원을 참고인으로 불러 조사합니다.



조 의원은 비상계엄 당시 계엄 해제 요구안 표결에 참여한 국민의힘 18명 의원 중 1명입니다.



추경호 당시 원내대표 등 국민의힘 지도부가 의원총회 장소를 바꾸며 표결 참여를 방해한 사실이 있는지 조사하기 위한 겁니다.



특검팀은 그동안 당시 추 원내대표와 통화한 우원식 국회의장과 국민의힘 소속으로 표결에 참여한 김상욱 민주당 의원 등을 조사하면서 표결 전후 상황을 재구성해 왔습니다.



