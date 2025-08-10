세계에서 가장 붐빈 항공 노선은 '김포-제주'…작년 1,300만 명

지난해 세계에서 가장 붐빈 항공 노선은 한국 국내선으로 조사됐습니다.



김포와 제주를 잇는 노선에 1천300만 명이 넘는 승객이 이용한 것으로 나타났습니다.



미국 CNN은 국제항공운송협회(IATA)가 발표한 2024 세계항공운송통계 보고서를 인용해 이같이 보도했습니다.



김포-제주 노선을 포함해 세계에서 가장 붐빈 노선 중 10개 중 9개는 아시아·태평양에 있었습니다.



북미에서 가장 붐비는 노선은 작년 220만 명이 이용한 미국 뉴욕과 로스앤젤레스 노선, 유럽에선 스페인 바르셀로나와 팔마 데 마요르카 노선으로 200만 명이 이용했습니다.



라틴 아메리카에선 콜롬비아 보고타와 메데인 간 노선으로 380만 명이 이용했습니다.



이와 함께 세계에서 가장 큰 항공 시장은 미국으로, 지난해 전년보다 5.2% 많은 8억 7천600만 명의 승객이 이용했습니다.



이들 대부분은 국내선 이용자였습니다.



2위는 중국으로, 작년 7억 4천100만 명의 승객을 유치했는데 이는 전년보다 18.7%나 많은 수치입니다.



이어 영국이 작년 2억 6천100만 명이 항공기를 이용하며 세계 3위 시장을 차지했습니다.



4위는 스페인으로 2억 4천100만 명의 승객을 태웠습니다.



(사진=연합뉴스)