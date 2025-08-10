WSJ "중국, 작년 방미한 '외교장관 유력' 고위 관리 감금"

▲ 류젠차오 중국 공산당 대외연락부장

중국의 차기 외교부장으로 유력하게 거론되던 고위 당국자가 중국 당국에 구금돼 조사받고 있다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.보도에 따르면 류젠차오 중국 공산당 대외연락부장은 지난달 말 해외 출장을 마치고 중국 베이징에 돌아온 후 연행됐으며 구금 사유는 아직 확인되지 않고 있습니다.류 부장은 중국 외교부에서 오랜 경력을 쌓았던 장관급 인사입니다.2022년부터는 외국의 정당 및 사회주의 국가와의 관계를 관장하는 업무를 맡아왔습니다.그는 구금 전 대외연락부장 자격으로 싱가포르와 남아프리카공화국, 알제리를 공식 방문했습니다.류 부장은 지난해 미국 워싱턴과 뉴욕도 방문한 적이 있었으며, 미국 현지에서는 그를 차기 외교부장으로 여기를 분위기가 있었다고 WSJ은 전했습니다.한 미국 당국자는 "중국은 기본적으로 류 부장이 차기 외교부장이 될 것이라고 우리에게 말하고 있었다"고 말했습니다.그와 회의했던 미국 측 인사들은 안정적인 미·중 관계의 필요성에 대한 그의 진지한 언사를 호평했고, 일부 참석자들은 그가 중국 내 투자 위험을 평가하는 서방 기업에 대한 단속을 포함한 중국 정책에 대한 미국의 우려를 경정하고 해결하려는 태도를 보였다고 기억했습니다.류 부장은 당시 방문에서 아시아소사이어티와 같은 싱크탱크, 스티븐 슈워츠먼 블랙스톤 최고경영자, 레이 달리오 브리지워터 어소시에이츠 창립자, 토니 블링컨 국무장관을 포함한 바이든 행정부 관계자들과 교류했습니다.하지만 중국 공산당은 류 부장의 이런 행보를 못마땅하게 여겼다고 WSJ은 전했습니다.공식적으로 직함을 받기 전에 자신을 차기 외교부장으로 내세우는 것을 부적절하게 봤다는 것입니다.류 부장이 받는 혐의가 공개되지 않았지만, 그의 구금은 시진핑 중국 국가주석의 인사 스타일, 시 주석의 지휘 아래 계속되는 사정당국의 기율 정화 운동, 감찰 조사와 관련이 있을 가능성이 있어 보입니다.당 감찰기관은 국가 안보 우려 등을 이유로 공무원들에 대한 감시를 강화해왔고, 다수의 고위 당국자가 부패, 무능, 기밀 유출 등의 혐의로 처벌된 바 있습니다.중국 외교 정책에 정통한 소식통들은 시 주석이 공직자 임명에서 '정치적 충성심'을 점점 더 중시하고 있다면서, 류 부장의 부재가 중국 외교의 전문성을 약화할 수 있다고 우려했습니다.(사진=중국 공산당 대외연락부 제공, 연합뉴스)