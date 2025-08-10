다저스 김혜성, 수비·타격 훈련 병행…"재활 순조로워"

어깨 통증 탓에 부상자 명단(IL)에 오른 김혜성(로스앤젤레스 다저스)이 수비, 타격 훈련을 병행하며 빅리그 복귀를 준비하고 있습니다.



미국 CBS스포츠는 오늘(10일) "김혜성이 수비와 타격 훈련을 하고 있다. 배팅 케이지에서 몇 차례 타격도 했다"고 전했습니다.



MLB닷컴은 "다음 단계는 그라운드에서 타격 훈련을 하는 것"이라고 보도했습니다.



데이브 로버츠 다저스 감독은 "김혜성은 순조롭게 재활하고 있다"며 "통증이 거의 없다고 하니, 곧 복귀하길 바란다. 아마도 16일부터는 더 높은 수준의 타격 훈련을 할 수 있을 것"이라고 말했습니다.



올해 미국프로야구 메이저리그(MLB)에 진출한 김혜성은 지난달 30일 왼쪽 어깨 점액낭염 탓에 열흘짜리 IL에 올랐습니다.



열흘이 지났지만, 아직은 재활 훈련 중입니다.



올 시즌 김혜성의 MLB 성적은 58경기 타율 0.304(138타수 42안타) 2홈런, 15타점, 17득점, 12도루입니다.



다저스는 10일 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 토론토 블루제이스와 홈 경기에서 9대 1로 완승했습니다.



오타니 쇼헤이(다저스)는 팀이 2-0으로 앞선 5회말 1아웃 주자 없는 상황, 토론토 선발 크리스 배싯의 싱커를 걷어 올려 중앙 펜스를 넘어가는 시즌 40호 솔로 아치를 그렸습니다.



오타니는 3시즌 연속 40홈런을 쳐 올 시즌 내셔널리그 홈런 1위 카일 슈워버(41홈런·필라델피아 필리스)를 1개 차로 추격했습니다.



