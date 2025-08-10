탬파베이 김하성, 3타수 무안타 침묵…시즌 타율 0.192

김하성(29·탬파베이 레이스)이 사흘 만에 선발 출전해 무안타로 침묵했습니다.



김하성은 오늘(10일) 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시애틀 매리너스와 방문 경기에 7번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷에 그쳤습니다.



김하성의 시즌 타율은 0.204에서 0.192(52타수 10안타)로 떨어졌습니다.



2회초 첫 타석에서 김하성은 시애틀 오른손 선발 로건 에번스의 시속 146㎞ 컷 패스트볼을 건드려 2루수 앞 땅볼로 잡혔습니다.



5회에는 초구 시속 145㎞ 싱커를 받아쳐 외야 펜스 밖으로 날아가는 타구를 날렸으나 파울 폴 밖으로 벗어나 '파울 홈런'이 됐고, 에번스의 3구째 시속 145㎞ 컷 패스트볼에 배트를 헛돌려 삼진으로 돌아섰습니다.



7회에도 김하성은 오른손 불펜 에두아르도 바사르도의 슬라이더에 막혀 1루수 파울 플라이로 물러나 타율 1할대로 떨어졌습니다.



김하성은 9회 마지막 타석에서는 안드레스 무뇨스와 3볼-2스트라이크 접전 끝에 볼넷을 골랐습니다.



홈런 5개(시애틀 3개, 탬파베이 2개)를 주고받은 경기에서 탬파베이는 시애틀에 4대 7로 졌습니다.



시애틀 포수 칼 롤리는 3회말 노아웃 1, 2루에서 조 보일의 시속 160㎞ 직구를 받아쳐 좌중간 담을 넘어가는 3점포를 쏘아 올렸습니다.



롤리는 홈런 44개로 이 부문 MLB 전체 1위를 달립니다.



(사진=AP, 연합뉴스)