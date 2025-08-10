국민의힘, 내일 선관위 회의…'전한길 방지책' 논의할 듯

▲ 지난 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에 참석한 한국사 강사 전한길 씨

국민의힘 전당대회 선거관리위원회는 내일(11일) 회의를 열고 대구·경북 합동연설회를 방해한 전한길 씨에 대한 대책을 논의합니다.이번 회의에는 황우여 선관위원장을 비롯해 부위원장을 겸하고 있는 정점식 사무총장 등이 참석할 것으로 보입니다.당 선관위 관계자는 "내일 임시 회의가 열릴 예정"이라며 "전당대회 점검 차원"이라고 설명했습니다.회의에서는 남은 합동연설회에서의 방해 행위 방지책, 출입용 비표 관리 방안 등도 함께 논의될 것으로 전망입니다.전 씨는 그제(8일) 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 전당대회 대구·경북 합동연설회에 전한길뉴스 발행인이라고 주장하며 언론인 자격으로 입장했습니다.찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파 후보 연설 도중 당원들을 향해 "배신자" 구호를 외치도록 유도했습니다.국민의힘은 이러한 행동을 근거로 들어 향후 전당대회 일정에 전 씨의 출입을 금지 조치하고, 당 중앙윤리위원회 차원에서 전 씨에 대한 징계 절차를 개시했습니다.이에 전 씨는 김근식 최고위원 후보 등 찬탄파 후보들이 먼저 자신을 '극우세력', '음모론자' 등으로 매도해 항의했을 뿐 소란을 유도하거나 폭력을 조장하지 않았다고 주장하고 있습니다.(사진=연합뉴스)