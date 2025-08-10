[자막뉴스] 대구 아파트 방화 추정 화재…엄마·10대 남매 3명 참변

대구의 한 아파트에서 새벽 시간대 방화가 의심되는 화재가 발생해 일가족 3명이 숨졌습니다.



10대 남매 2명은 집 안에서 숨진 채 발견됐고 40대 엄마는 추락사한 것으로 경찰은 파악했습니다.



대구경찰청과 대구소방본부 등에 따르면 오늘(10일) 새벽 3시 35분쯤 동구 신천동 한 17층짜리 아파트 11층에서 불이 났습니다.



주민 신고에 119가 출동해 19분 만에 불을 껐지만 일가족 3명이 숨졌습니다.



10대 남매 2명은 안방에서 숨진 상태로 119구조대원에 발견됐고, 남매의 엄마는 아파트 화단에서 추락한 상태로 발견돼 병원에 이송됐으나 사망 판정을 받았습니다.



현재까지 사망자들에게 별다른 외상 흔적은 발견되지 않은 것으로 파악됐습니다.



이 불로 주민 3명이 연기를 흡입하는 등 경상을 입었고 20명이 스스로 대피했습니다.



사망한 일가족과 함께 사는 아버지는 화재 당시 현장에 없었던 것으로 전해졌습니다.



화재 현장에서는 안방과 주방, 거실 2곳 등 모두 4곳에서 발화 지점이 확인됐습니다.



발화 지점 주변에는 양초와 성냥이 많이 놓여있었던 것으로 전해졌습니다.



불이 난 아파트는 1990년대에 지어져 스프링클러 설치 대상이 아닌 것으로 파악됐습니다.



경찰과 소방 당국은 화재 현장에 남아 있는 발화 흔적 등에 비춰 볼 때 방화로 인한 화재 가능성이 큰 것으로 보고 있습니다.



당국은 정확한 화재 원인을 확인하기 위해 현장에서 합동 감식을 실시했습니다.



경찰 관계자는 "화재 원인을 아직 방화로 단정할 수는 없는 상황"이라며 "여러 가능성을 열어 놓고 조사 중"이라고 밝혔습니다.



(취재 : 배성재, 영상편집 : 박진형, 제작 : 디지털뉴스편집부)