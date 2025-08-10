정청래 "내란에 대한 단죄, 정치적 흥정의 대상 아냐…국힘은 정상이 아니다"

▲ 정청래 민주당 대표

정청래 민주당 대표는 오늘(10일) 대표 취임 이후 대야 강경 태도와 관련해 "비상계엄 내란에 대한 단죄는 여야의 정치적 흥정의 대상이 아니다. 그래서 내가 여야의 개념이 아니라는 것이다"고 강조했습니다.정 대표는 오늘 페이스북에 올린 '나는 국민만 보고, 국민만 믿고 간다'는 제목의 게시글에서 "국민의힘이 공식적으로 내란수괴 피의자 보유정당으로서 공식적으로 정식으로 대국민사과를 했다는 기억이 없다"며 이같이 전했습니다.정 대표는 "나는 평화를 사랑한다. 나는 싸움을 좋아하거나 즐기지 않는다. 싸우지 않고 일하고 싶다, 나는 책임있는 집권여당 대표로서 정상적인 야당 파트너를 원한다, 건강하게 대화하고 건전하게 토론하고 싶다. 줄 것은 주고, 받을 것은 받고 싶다"고 적었습니다.그러면서 "그러나 국민의힘이 건강한 야당이라 볼 수 있는가?"라며 "내란우두머리 피의자 윤석열은 국민의힘 주요 당원이었다. 국민의힘은 전부는 아니었을지라도 주요세력들이 윤석열을 옹호하고 그의 체포를 방해했다"고 했습니다.이어 "나는 윤석열의 진정한 사과와 반성을 들은 적도, 본 적도 없다"며 "국민의힘이 공식적으로 내란수괴 피의자 보유정당으로서 공식적으로 정식으로 대국민사과를 했다는 기억이 없다"고 덧붙였습니다.12·3 비상계엄 이후 밝혀진 '노상원 수첩'과 '영현백'을 두곤 "노상원 수첩을 보라. 사람을 죽이려 하지 않았는가", "윤석열의 비상계엄이 성공했더라면 이재명 대통령도, 나도 이 세상 사람이 아니다. 죽었을 것이다. 사람을 죽이려 했던 세력과 아무 일 없었다는 듯이 악수하고 대화하며 웃을 수 있는가"라고 반문했습니다.또 "무고한 시민을 학살하려 했다. 영현백이 어디에 쓰는 물건인지 모르는가"라며 "이런 세력들을 용서할 수 있는가. 그것이 포용이고 타협이라면, 그것은 포용과 타협이라는 단어에 대한 모독이다"라고 주장했습니다.언론을 향해선 정 대표는 "당신들은 당신들을 실제 죽이려 했던 예비 살인자와 악수할 수 있는가"라며 "당신들 언론인들의 이름이 살인 수거대상에 올랐다면 그래도 당신들 언론은 그 노상원 수첩을 기계적 중립으로 다룰 수 있는가"라고 물었습니다.그러면서 "잘못한 것은 잘못한 것이다. 비상계엄 내란에 대한 단죄는 여야의 정치적 흥정의 대상이 아니다. 그래서 내가 여야의 개념이 아니라는 것이다. 이것은 정의와 불의, 선과 악의 문제요, 단지 단죄와 처벌의 문제라는 것"이라고 전했습니다.정 대표는 "나는 국민의힘이 나의 이런 지극히 정상적이고 합리적인 주장에 발맞추길 바란다. 아주 상식적이고 정상적인 야당으로 돌아와 주기를 바란다"고 밝혔습니다.이어 "지금의 국힘은 정상이 아니다. 정상으로의 복귀, 이게 어렵나? 나도 싸우지 않고 일하고 싶다"며 글을 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)