손흥민, 데뷔전서 동점 PK 유도…LAFC 2대 2 무승부에 기여

▲ 시카고 원정경기에서 교체로 출전해 MLS 데뷔전을 치른 LAFC 손흥민

미국 프로축구 LAFC로 이적한 손흥민 선수가 입단식을 한 지 사흘 만에 치른 데뷔전에서 동점 페널티킥을 이끌어내며 팀의 무승부에 기여했습니다.손흥민은 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그사커(MLS) 27라운드 시카고 파이어와 원정 경기에서 LAFC의 교체선수 명단에 이름을 올린 뒤 후반 16분에 투입됐습니다.그리고 2대 1로 끌려가던 후반 32분 페널티킥을 유도해 팀을 패배 위기에서 구했습니다.역습 상황에서 손흥민이 상대 골문을 향해 드리블 돌파해 들어가다 페널티지역 안에서 상대 수비수 테란에게 밀려 넘어지며 페널티킥을 얻어냈습니다.애초 주심은 테란이 먼저 공을 걷어낸 것으로 판단했지만 비디오판독 끝에 페널티킥이 선언됐습니다.손흥민이 만들어낸 페널티킥을 드니 부앙가가 키커로 나서 후반 36분 동점 골로 연결했습니다.LAFC는 시카고와 2대 2로 비겼습니다.LAFC는 오는 17일 매사추세츠주 폭스버러의 질레트 스타디움에서 뉴잉글랜드 레볼루션과 원정 경기를 치릅니다.데뷔전에서 인상적인 활약을 펼친 손흥민은 다음 경기에서 데뷔골에 도전합니다.(사진=게티이미지코리아)