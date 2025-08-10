'서울런' 다자녀 가구 첫 지원…1년간 800명 무료 온라인 강의

이미지 확대하기

▲ '서울런' 모집공고

서울시는 다자녀가구를 위한 '서울런' 시범사업을 총 800명 규모로 시작한다고 밝혔습니다.서울런은 사회·경제적 이유로 사교육을 받기 어려운 청소년에게 온라인 학습과 멘토링을 무상 제공하는 서울시의 대표 교육복지 정책입니다.서울시는 시범사업을 통해 만 6∼24세의 자녀가 3명 이상이고, 중위소득 100% 이하인 서울시 거주 가정에 교육 콘텐츠와 교재를 1년간 무상 지원합니다.다자녀가구를 대상으로 한 서울런 지원은 이번이 처음입니다.지원 규모는 초등학생 400명, 중학생 150명, 고등학생 및 검정고시 준비생 250명 등 총 800명입니다.참여자는 15개 온라인 콘텐츠 중 1개를 선택해 1년간 수강할 수 있으며, 중·고등학생은 연간 20만 원 정도의 교재비도 지원받습니다.학습 콘텐츠는 아이스크림 홈런, 엘리하이, 밀크T, 메가스터디, 대성마이맥 등으로 구성되며, 다.중·고등학교 과정의 경우 EBS 강의는 타 콘텐츠와 중복해 수강할 수 있습니다.모든 참여자는 서울런 학습지원센터의 질의·답변 서비스와 열린 강의도 동일하게 이용 가능합니다.참여 신청은 11일 오전 10시부터 28일 오후 9시까지 서울런 누리집 (https://slearn.seoul.go.kr)에서 선착순으로 받습니다.신청할 때 건강보험료 납부확인서 등 관련 서류를 함께 제출해야 합니다.참여자 선정 결과는 9월 1일 개별 문자로 통보합니다.9월 2∼3일 콘텐츠 선택을 거쳐 9월 중 학습을 시작해 내년 8월 31일까지 서비스를 이용할 수 있습니다.이번 시범사업은 농협은행 서울본부와 사단법인 함께하는사랑밭의 후원, 서울 사랑의열매의 기금 지원을 바탕으로 초록우산어린이재단과 협력해 운영됩니다.총 5억 원의 민간 후원금이 투입되며, 학습 이력 분석과 참여자 만족도 조사를 토대로 향후 본사업 확대 여부를 검토할 예정입니다.통계청 조사에 따르면 지난해 초·중·고생 사교육비는 약 29조 원으로 4년 연속 최고치를 경신했습니다.소득 상위 20%의 월평균 교육비(41만 5천 원)는 소득 하위 20%(1만 2천 원)의 34.6배로, 교육비 격차가 심각한 것으로 나타났습니다.또 지난해 육아정책연구소가 발표한 자료를 보면, 가구별 소득 대비 양육비 부담 수준은 자녀가 1명인 경우 평균 17.7%에서 3자녀 이상은 47.8%까지 증가했습니다.정진우 서울시 평생교육국장은 "아이를 많이 낳고 키우는 일이 부담이 아닌 희망이 될 수 있도록 서울런이 다자녀 가정에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "교육 기회의 불균형을 해소하고 모든 아이가 공정한 바탕에서 성장할 수 있도록 서울런을 더 촘촘하게 다듬겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)