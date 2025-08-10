뉴스

특검 "김건희, 정교분리·정당 민주주의 등 헌법 정신 훼손"

백운 기자
작성 2025.08.10
<앵커>

모레(12일) 진행되는 김건희 여사의 구속영장 실질심사에서는 '헌법 정신'도 쟁점이 될 것으로 보입니다. 특검팀은 김 여사가 헌법 가치를 침해하는 중대 범죄를 저질렀다는 점을 구속영장 청구서에 적시했습니다.

백운 기자입니다.

<기자>

구속영장이 청구된 김건희 여사에게 적용된 혐의는 자본시장법과 정치자금법 위반, 알선수재 등 3가지입니다.

각각 도이치 주가조작 사건, 명태균 공천개입 의혹, 건진법사 통일교 청탁 관련입니다.

특검은 법원에 제출한 22장 분량의 구속영장 청구서에서 김 여사가 이런 범죄들을 저지르며 헌법 가치를 침해했다고 적시한 것으로 확인됐습니다.

특검팀은 김 여사가 건진법사 전성배 씨를 통해 통일교 현안 청탁과 함께 그라프 목걸이와 샤넬백 등 8천2백만 원어치 금품을 받았다고 적시했습니다.

특검팀은 이에 대해 "종교와 정치는 분리돼야 한다는 헌법 정신에 정면으로 어긋나는 중대 범죄"라며, "국정질서에 혼란을 초래했다"고 덧붙였습니다.

특검팀은 또 김 여사가 2022년 대선 국면에서 명태균 씨로부터 2억 7천만 원 상당의 무상 여론조사를 제공받은 뒤, 자택에서 윤석열 전 대통령과 함께 명태균 씨를 만나 김영선 전 의원 공천을 부탁받고, 국민의힘 공천에 개입했다고 적시했습니다.

그러면서 김 여사가 "정당 제도의 기능을 왜곡시켜 헌법 가치를 침해했다"고 규정했습니다.

도이치모터스 주가조작 의혹에 대해서는 "시장 경제질서의 핵심인 증권시장의 거래질서를 심하게 교란"했다고 지적했습니다.

김 여사 측은 이에 대해 "통일교 청탁을 받거나 정당 공천에 영향을 미친 적 없고 시세 차익을 얻기 위한 어떠한 행위도 없었으며, 무엇보다 헌법 가치를 훼손하지 않았다"고 밝혔습니다.

