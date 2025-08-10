뉴스

남부·제주 80㎜ 더 온다…폭염특보 대부분 해제

SBS 뉴스
작성 2025.08.10 10:59 수정 2025.08.10 11:10 조회수
<앵커>

남부지방에는 오늘(10일)도 비가 이어지고 있습니다. 지난번 비 피해가 채 가시기도 전에 또 비가 내려 걱정인데요. 현재 상황과 앞으로 얼마나 더 내릴지 기상센터 연결하겠습니다.

안수진 캐스터?

<기상캐스터>

현재 서울 하늘은 맑게 드러나 있는데요.

전남과 경남, 제주 지역에는 비가 내리고 있습니다.

보라색이 매우 강한 비구름대에서는 조금 벗어나 있고요.

붉은색의 비구름대가 남해 지역에 위치하면서 이들 지역에는 시간당 20mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.

비는 오후까지 내리다가 그치겠습니다.

예상되는 강수량 살펴보시면 전남 남해안과 경남 서부 지역에 10~50mm, 전남과 경남 지역에 5~30mm, 제주에는 20~80mm의 비가 예상되고요.

특히 제주 지역에는 비가 내릴 때 시간당 30mm 안팎으로 매우 강하게 쏟아질 때 있겠습니다.

비구름이 닿지 않는 중부 지방은 오늘 서울의 낮 최고 기온 33도, 청주가 32도로 불볕더위가 기승이겠고요.

비가 내리는 남부를 중심으로는 광주와 창원의 낮 기온 29도에 머물겠습니다.

남부 지방은 며칠간 계속 비가 이어지겠고요.

수요일이 되면 중부 지방까지 비구름이 확대되면서 전국에 비가 내리겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
