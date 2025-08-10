정청래 "국힘 10번, 100번 정당해산 시켜야"

▲ 정청래 민주당 대표

정청래 민주당 대표가 오늘(10일) "통진당 사례에 따르면 국민의힘은 10번, 100번 정당해산시켜야 한다"고 주장했습니다.정 대표는 오늘 오전 자신의 페이스북에 "통진당은 내란예비음모혐의, 내란선동혐의로 정당이 해산됐고 국회의원 5명이 의원직을 박탈당했다"며 이같이 전했습니다.그는 "실행되지 않은 예비음모혐의, 내란선동만으로 정당이 해산됐는데 내란을 실행한 국민의힘 소속 윤석열 당원의 죄는 통진당보다 10배, 100배 더 중한 죄 아닌가"라며 "그렇다면 통진당 사례에 비추어 국민의힘은 10번, 100번 정당해산감 아니겠나"라며 "나의 이런 질문에 국민의힘은 답해야 한다"고 말했습니다.정 대표는 이보다 앞선 시각에 페이스북에 올린 글에선 "(국민의힘은) 전한길뿐만 아니라 권성동, 추경호 등 의혹 당사자들을 강력조치해야 한다"고 강조했습니다.국민의힘은 어제(9일) 긴급 비상대책위원회의를 열어 당원 전한길(본명 전유관)씨 조사를 서울시당 윤리위원회에서 중앙윤리위원회로 넘겨 징계 절차를 개시하기로 했습니다.이에 대해 정 대표는 '주식 차명거래 의혹'으로 제명 조치 된 이춘석 의원을 언급하며 "나는 이춘석 의원을 강력조치 했다", "남의 집 간섭하기 전에 자기 집안 문제부터 해결하라"고 요구했습니다.(사진=연합뉴스)