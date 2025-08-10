해외 의대 재학 중인 한국 유학생 살펴보니…학사만 2천5백여 명

해외 의약계열 대학에서 학사 과정을 밟는 한국 국적 유학생 수가 2천5백 명에 달하는 것으로 나타났습니다.



국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 김미애 의원이 교육부로부터 제출받은 '2024년 해외 고등교육기관 의약계열 한국인 유학생 현황'에 따르면, 지난해 기준 해외 의약계열 대학에서 학사 과정 중인 국내 유학생은 총 2천517명으로 집계됐습니다.



이들이 재학 중인 대학은 53개국에 분포했는데, 국가별로 보면 호주가 855명으로 가장 많았고, 일본 563명, 영국 413명, 중국 266명 순이었습니다.



이들 4개국 유학생 비중은 전체의 83%에 이를 만큼 쏠림 현상을 보였습니다.



해외 의약계열 대학원에서 석사 과정에 재학 중인 학생은 1천588명에 달했습니다.



석사 과정생의 경우 헝가리가 694명으로 최다였고, 호주, 독일, 중국, 체코 순이었습니다.



교육부에 따르면 해외 대학 유학생 규모 조사는 지난해부터 계열별로 이뤄지고 있습니다.



다만 교육부는 "해당 자료는 해외 공관을 통해 취합한 자료라 조사 방법 및 정확성에 차이가 있을 수 있다"면서 "국내 고등학교 졸업생 중 해외 의과대학 진학자 수를 교육부가 별도로 조사하지는 않는다"고 덧붙였습니다.