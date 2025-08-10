뉴스

국내 아동 3명 중 1명 '수면 부족'…이유는 학원·SNS·숙제

이혜미 기자
작성 2025.08.10 09:44 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
국내 아동 3명 중 1명 '수면 부족'…이유는 학원·SNS·숙제
우리나라 9∼17세 아동 3명 중 1명은 수면 부족을 호소하는 것으로 나타났습니다.

한국보건사회연구원의 2023년 아동종합실태조사 심층분석 연구에 따르면 조사 대상 아동의 34.9%가 충분하게 자지 못한다고 응답했습니다.

이번 연구는 보건복지부와 보사연이 18세 미만 아동 5천743명을 대상으로 수행한 실태조사 결과를 심층 분석한 것으로, 연구팀은 9∼17세 아동 3천137명을 대상으로 수면 부족 여부와 이유 등을 별도 분석했습니다.

조사 결과 아동의 평균 수면 시간은 7.9시간이었는데, 수면 시간이 충분하다는 응답은 65.1%였습니다.

그저 그렇다는 22%, 충분하지 않다 10.8%, 전혀 충분하지 않다 2.1% 등 수면 시간이 만족스럽지 않다는 응답이 34.9%에 달했습니다.

미국의 수면 재단이 권장하는 연령대별 적정 수면시간은 6∼13세는 9∼11시간, 14∼17세는 8∼10시간 정도입니다.

아이들이 충분히 자지 못하는 이유의 60%는 학업과 연관이 있었습니다.

수면 부족 이유에 대해 학원·과외를 1순위에 꼽은 응답이 34.3%로 가장 많았고, 이어 인스타그램과 같은 SNS와 채팅 등 휴대전화 사용 15.5%, 숙제나 인터넷 강의 등 가정학습 15.2% 순이었습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이혜미 기자 사진
이혜미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지