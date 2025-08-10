강남3구, 일반고 학업중단율 서울 내 최고…"자퇴 후 수능 올인"

서울에서 일반고 재학 도중 학교를 떠난 학생 비율이 가장 높은 지역은 강남 3구인 것으로 나타났습니다.



한국교육개발원의 행정구역별 학업중단율 통계에 따르면 지난해 서울에서 일반고 학업중단율이 가장 높은 자치구는 강남구와 서초구, 송파구였습니다.



강남구와 서초구가 2.7％로 가장 높았고, 송파구가 2.1％로 뒤를 이었습니다.



내신에서 좋은 성적을 받기 어렵다고 판단한 학생들이 이른바 '수능 올인'을 대입의 돌파구로 삼아 잇따라 자퇴한 결과로 풀이됩니다.



강남 3구 일반고 학생들의 학업중단율은 최근 몇 년간 꾸준히 높아지고 있습니다.



2021년 강남구의 학업중단율은 1.4％에 불과했지만, 2022년 1.9％, 2023년 2.2％로 증가세를 보이더니 지난해엔 2.7％로 치솟았습니다.



서초구도 2021년 1.3％에서 지난해 2.7%로, 송파구는 2021년 1％에서 2023년 2%대에 진입했습니다.



이러한 영향으로 올해 서울대·고려대·연세대 신입생 가운데 검정고시 출신은 전년보다 37％ 증가한 259명으로 최근 8년 새 가장 많았습니다.



더욱이 올해 고1부터 내신 5등급제가 시행되면서 향후 학업중단율이 더 높아질 것이라는 관측도 나옵니다.