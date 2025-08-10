현대차그룹, 상반기 영업이익 폭스바겐 누르고 '세계 2위'

판매량 기준 글로벌 3위 완성차 업체인 현대차그룹이 올해 상반기 수익성에서 독일 폭스바겐그룹을 누르고 2위에 올랐습니다.



미국 자동차 관세가 모든 글로벌 완성차업체에 큰 타격을 안긴 가운데 현대차그룹이 재고 소진, 생산물량 조정 등의 빠른 대응으로 관세 충격을 다소 완화한 것이 아니냐는 해석이 나옵니다.



글로벌 완성차업체의 상반기 실적을 분석한 결과, 현대차그룹(현대차·기아·제네시스)은 올해 상반기(1∼6월) 전 세계 시장에서 365만 4,522대를 팔아 도요타그룹(515만 9,282대), 폭스바겐그룹(436만 3,000대)에 이어 판매량 3위를 유지한 것으로 나타났습니다.



다만 현대차그룹은 양적지표인 판매량 외 수익성을 나타내는 질적 지표인 영업이익은 폭스바겐그룹을 제치고 2위를 차지했습니다.



판매 기준 글로벌 1위인 도요타그룹은 올해 상반기 매출 24조 6,164억 엔(231조 7,806억 원), 영업이익 2조 2,821억 엔(21조 4,876억 원)으로 글로벌 완성차업체 중 가장 많은 영업이익을 기록했습니다.



도요타의 상반기 실적은 한국의 각각 1, 2분기에 해당하는 2023회계연도 4분기와 2024회계연도 1분기를 합친 값입니다.



같은 기간 현대차그룹의 매출과 영업이익은 각각 150조 616억 원, 영업이익 13조 86억 원이었습니다.



이는 판매량 기준 2위인 폭스바겐그룹의 영업이익 67억 700만 유로(10조 8,600억 원)를 능가하는 것으로, 현대차그룹은 반기 기준 처음으로 폭스바겐그룹을 눌렀습니다.



같은 기간 폭스바겐그룹의 매출은 1,583억 6천만 유로(256조 5천억 원)로 집계됐습니다.



지난해 판매량 기준 4위인 미국 GM그룹은 올해 상반기 사상 최대 매출인 911억 달러(126조 8천억 원)를 기록했지만, 조정 후 순이익은 46억 8천만 달러(6조 5천억 원)이었습니다.



현대차그룹은 9.2%의 영업이익률을 기록한 도요타그룹에 이어 합산 8.7%의 영업이익률을 기록했는데 이는 폭스바겐그룹(4.2%) 등 다른 경쟁업체의 영업이익률을 2배 이상 뛰어넘는 수치입니다.



세계 1위인 도요타그룹이 올해 2분기 미국 관세로 4조 원이 넘는 비용을 감당한 것을 고려하면 1조 5천억 원가량의 관세 비용을 신고한 현대차그룹은 선방했다는 분석도 있습니다.