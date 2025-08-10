[날씨] 남해안 오전까지 강한 비…최대 120mm↑

<앵커>



오늘(10일) 남해안을 중심으로 오전까지 강한 비가 이어지겠습니다. 최대 120mm 이상 내리는 곳도 있겠습니다. 기상센터 연결해서 자세히 알아보겠습니다.



임은진 캐스터입니다.



<기상캐스터>



현재 정체전선이 자리한 남해안 지역에 강한 비가 이어지고 있습니다.



어제부터 현재까지 전남 해안 지역에 많은 비가 내리면서 신안에는 209mm의 큰 비가 내렸는데요.



현재 강진을 비롯한 일부 전남 해안 지역에 호우경보가 그 밖의 전남과 경남 남해안 지역은 호우주의보가 발효 중입니다.



오늘까지 남해안 지역에 최대 120mm 이상의 큰 비가 이어지겠습니다.



전남 해안 지역은 아침까지, 부산을 비롯한 경남 남해안은 오전까지, 제주는 낮까지 시간당 30에서 50mm의 매우 강한 집중 호우가 이어져 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.



현재 제주의 기온을 확인해 보시면 29.8도로 열대야가 보이고 있습니다.



오늘 중부를 중심으로는 한낮 무더위도 나타나겠는데요.



서울과 춘천의 낮 기온이 33도, 청주는 32도까지 오르겠습니다.



이번 주 수요일에는 다시 정체전선이 북상하면서 전국적으로 비 소식이 있습니다.



(임은진 기상캐스터)