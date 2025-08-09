뉴스

미 국무 "마크롱, 하마스와의 합의 어렵게 만들어"

김경희 기자
작성 2025.08.09 19:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
미 국무 "마크롱, 하마스와의 합의 어렵게 만들어"
▲ 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 지난 4월 17일(현지시간) 엘리제궁에서 미국의 스티브 위트코프 중동 특사(가운데), 마코 루비오 국무장관을 환영하는 모습

마코 루비오 미 국무 장관이 이스라엘과 하마스 간 휴전 협상 결렬 책임을 마크롱 프랑스 대통령에 돌렸습니다.

루비오 장관은 현지시간 8일 미국 EWTN 방송 인터뷰에서 "마크롱이 팔레스타인을 국가로 인정할 것이라고 일방적 결정을 내린 날 하마스와의 협상이 결딴났다"고 말했습니다.

루비오 장관은 마크롱 대통령의 선언 이후 "다른 국가들도 '9월까지 휴전이 이뤄지지 않으면 팔레스타인을 국가로 인정할 것'이라고 말하기 시작했다"며 이런 국제 사회 분위기가 하마스로 하여금 "휴전하지 말자는 결론"을 내리게 했다고 지적했습니다.

루비오 장관은 "하마스는 보상받을 수 있고, 이를 승리로 주장할 수 있기 때문"이라며 "팔레스타인 국가 인정은 프랑스 등 입장에선 상징적이지만, 실제로는 평화 달성과 하마스와의 합의 달성을 더 어렵게 만들었다"고 비판했습니다.

마크롱 대통령은 지난달 24일 엑스에 오는 9월 유엔 총회에서 프랑스가 팔레스타인을 국가로 인정할 것이라고 밝혔습니다.

루비오 장관은 당시에도 "이 무모한 결정은 하마스의 선전을 돕고 평화를 저해할 뿐"이라고 비판했습니다.

반면 하마스는 마크롱 대통령의 발표가 "긍정적 조치"라며 "전 세계 모든 나라가 프랑스의 모범을 따르기를 촉구한다"고 환영했습니다.

마크롱 대통령 발표 이후 영국과 캐나다도 팔레스타인을 국가로 인정할 의사가 있다는 뜻을 밝히며 이스라엘에 전쟁 중단을 압박했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지