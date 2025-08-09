테이저건 찬 채 기웃…"명찰 없다" 코스프레 회원이었다

지하철역에서 경찰 제복과 유사한 장비를 착용한 채 돌아다닌 50대 남성이 시민의 신고로 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 고양경찰서는 경찰제복 및 경찰장비의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 50대 남성 A씨를 지난달 25일 불구속 송치했다고 밝혔습니다.



A씨는 지난 6월 27일 밤 10시 56분쯤 고양시 덕양구 한국항공대역에서 경찰 춘추용 점퍼와 의무경찰 모자를 착용하고 플라스틱 모의권총·모형 테이저건을 허리에 찬 채 역사 안을 돌아다닌 혐의를 받습니다.



경찰은 "경찰복을 입었는데 계급장과 명찰이 없다"는 한 시민의 신고를 받은 뒤 현장에서 A씨를 검거했습니다.



A씨는 경찰에 "코스프레 동호회 회원으로 해외 직구를 통해 경찰 제복과 유사 장비를 구매했다"고 진술했습니다.



현행 경찰제복 및 경찰장비의 규제에 관한 법률은 경찰공무원이 아니면 경찰 제복이나 경찰 장비를 착용·사용·휴대할 수 없도록 규정하고 있습니다.



또 유사 경찰 제복을 착용해 경찰과 식별이 곤란하게 하는 행위도 금지하고 있습니다.



(사진=경기북부경찰청 제공, 연합뉴스)