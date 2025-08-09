한국 U-19 여자축구, AFC U-20 아시안컵 예선서 라오스 격파

▲ 볼 경합을 펼치는 조혜영(오른쪽)

한국 19세 이하(U-19) 여자 축구대표팀이 라오스를 꺾고 2026 아시아축구연맹(AFC) U-20 아시안컵 예선 H조에서 2연승을 내달렸습니다.박윤정 감독이 이끄는 한국은 어제 라오스 비엔티안의 라오스 국립경기장에서 열린 대회 조별리그 H조 2차전에서 라오스를 상대로 1-0 승리를 따냈습니다.이로써 조별리그 H조에서 2연승(승점 6·골득실 +10)을 따낸 한국은 앞서 열린 경기에서 동티모르를 8-0으로 물리친 방글라데시(승점 6·골득실+10)와 승점은 물론 골득실까지 같아졌지만, 다득점에서 1골차로 밀려 2위에 랭크됐습니다.한국은 내일 방글라데시와 조별리그 최종전을 통해 각조 1위에게 주는 본선행 직행 티켓을 노립니다.이번 대회는 32개 팀이 4팀씩 8개조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1위 팀과 2위 팀 가운데 성적이 좋은 상위 3개 팀을 비롯해 본선 개최국 태국까지 총 12개 팀이 본선에 진출합니다.내년 4월 태국에서 열리는 본선에선 4강 진출국이 내년 9월 폴란드에서 예정된 2026 국제축구연맹(FIFA) 여자 U-20 월드컵 출전권을 획득하게 됩니다.이날 '박윤정호'는 한국 여자 U-20 대표팀 사령탑을 지냈던 정성천 감독이 지휘하는 라오스 대표팀의 날카로운 역습에 애를 먹었습니다.전반 25분 라오스의 결정적 득점 기회를 배윤경(울산과학대)이 반칙으로 끊어내고, 전반 32분에는 골키퍼 위혜빈(고려대)의 결정적 선방으로 위기를 넘겼습니다.전반을 0-0으로 마친 한국은 후반 38분 김예은(울산현대고)의 헤더 결승골이 터지면서 1-0 승리에 마침표를 찍었습니다.동티모르와 1차전(9-0승)에서 해트트릭을 달성한 김예은은 이번 대회에서 4골째를 기록했습니다.한편, 라오스 대표팀을 이끈 정성천 감독은 매니지먼트사인 디제이 매니지먼트를 통해 "승리보다 값진 것을 얻었다. 아시아 최정상급 팀과 맞서 끝까지 포기하지 않는 법을 배웠다"라고 전했습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)