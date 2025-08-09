전한길이 대체 왜…징계 착수에 국민의힘 또 갈라졌다

전 한국사 강사 전한길 씨에 대해 국민의힘이 징계절차에 들어간 걸 두고 국민의힘 당 대표 후보들이 엇갈린 의견을 내놨습니다.



국민의힘 송언석 비상대책위원장은 어제 대구에서 처음 열린 합동연설회를 방해했다는 이유로 전 씨의 향후 전당대회 행사 출입을 금지한 데 이어 당 윤리위원회에 전 씨에 대해 조속히 징계 수위를 결론 내려달라고 했습니다.



여기에 김문수, 장동혁 후보는 동의하기 어렵다는 취지의 글을, 안철수, 조경태 후보는 엄중한 조치를 내려야 한단 글을 각각 SNS에 올렸습니다.



김문수 후보는 당이 일부 인사에게만 경고 조치를 내린 것은 명백히 미흡했다며 균형 잡힌 대응이 없다면 분란과 갈등은 돌이킬 수 없을 만큼 커질 거라고 적었습니다.



장동혁 후보도 전한길 한 사람을 악마화하고 극우 프레임으로 엮으려는 시도에는 동의하기 어렵다고 밝혔습니다.



그러나 안철수 후보는 전한길은 곧 국민의힘 해산의 길이라며 전 씨를 제명시켜야 한다고 주장했습니다.



조경태 후보도 전한길 씨의 행위가 명백한 선거 방해라면서 전당대회 출입금지를 넘어 즉각 출당조치 하라고 요구했습니다.



국민의힘의 새로운 지도부를 선출하는 과정 내내 전한길 씨를 두고 후보들 간의 신경전이 이어지는 양상입니다.



민주당은 국민의힘 지도부가 뒤늦게 전한길 한 명에 대한 징계 절차에 들어간 건 본질을 외면한 눈가림에 불과하다며 내란 동조 세력을 철저히 척결하지 않으면 국민의힘에 미래는 없다고 직격했습니다.



