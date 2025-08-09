[단독] 인도네시아 특사단에 '친명' 조정식·서영교·이재강…11일 출국

▲ 민주당 조정식 의원

이재명 대통령이 오는 11일, 인도네시아에 특사단을 파견합니다. 특사단은 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령을 만나 새 정부의 외교 정책을 설명하고 양국 협력 강화를 위한 기틀을 다질 계획입니다.이 대통령의 인도네시아 특사는 민주당 조정식(단장), 서영교, 이재강 의원 3인으로 구성됐습니다. 3명의 의원 모두 이 대통령과의 연이 깊고 소통이 원활하다는 당내 평가를 받습니다.특사단장을 맡은 조정식 의원(경기 시흥을)은 6선 국회의원으로, 다년간 국회 외교통일위원회에서 활동하는 등 외교 전문성을 지닌 인사로 알려졌습니다.조 의원은 이 대통령이 지난 2018년 경기도지사 선거에 나설 때 선거대책본부 공동선대위원장을 맡았고, 20대 대선 당내 경선 시기엔 이재명 캠프(열린캠프)에 일찌감치 합류해 총괄본부장을 역임했습니다. 이 대통령의 민주당 1기 대표 시절엔 당 사무총장을 지내기도 했습니다.서영교 의원(서울 중랑갑)은 4선 국회의원으로 지난달 대미 관세협상 지원을 위해 방미 길에 오르는 등 최근 의원 외교 무대에 적극적으로 나서고 있습니다.서 의원은 이 대통령이 출마했던 지난 20대 대선 당시, 민주당 선거대책위원회 총괄상황실장을 맡았고, 이 대통령의 민주당 1기 대표 시절엔 최고위원으로 활동했습니다.이재강 의원(경기 의정부을)은 이 대통령의 경기도지사 시절인 지난 2020년, 평화부지사로 임명돼 활동했고, 경기도 국제평화교류위원회 초대 위원장을 맡기도 했습니다특사단 측은 "신남방정책 회복에 방점을 찍고, 방산 부문 등 양국 간 실질적인 협력을 강화하는 계기로 만들 것"이라고 설명했습니다.그러면서, "프라보워 대통령의 방한과 한국과 인도네시아 등이 포함된 국가협의체인 'MIKTA'(한국, 인도네시아, 멕시코, 튀르키예, 호주) 교류 강화에 대한 기대도 전할 것"이라 밝혔습니다.미국, 중국, 일본, 러시아 등 한반도 주변 주요국을 위주로 특사를 보내던 전임 대통령과 달리 이 대통령은 동남아와 유럽 등 다양한 국가에 특사단을 파견하고 있습니다.앞서 강유정 대통령실 대변인은 지난달 21일, 특사단 파견 관련 브리핑에서 "우리 정부는 국제사회에 민주 대한민국의 복귀를 알리고, 새 정부의 국정 철학 및 대외 정책을 설명하기 위해 주요국에 대통령 특사단을 파견하고 있다"고 전한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)