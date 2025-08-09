뉴스

전남 일부 호우특보…남부 내일까지 최고 200㎜

SBS 뉴스
작성 2025.08.09 12:24 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

주말인 오늘(9일) 남부지방에 강하고 많은 비가 내리겠습니다. 호남에는 내일까지 최대 200mm가 넘는 비가 예상되는데요.

자세한 날씨 기상센터 연결해 알아보겠습니다.

임은진 캐스터 전해주시죠.

<기상캐스터>

주말인 오늘 남부를 중심으로 호우에 대비해 주셔야겠습니다.

현재 전남 해안 지역에 시간당 20mm의 장대비가 내리고 있고 그 밖의 지역들도 차츰 비가 오는 지역들이 늘어나고 있는데요.

현재 전남 해안 지역은 호우경보와 호우주의보가 발효 중이고 그 밖에 호남과 대구, 경남 지역은 호우 예비특보가 내려졌습니다.

최근 비 피해가 컸던 호남 지역에 가장 많은 비가 예상돼 각별히 주의하셔야겠습니다.

내일까지 전남 해안과 경남 남해안에 최대 200mm 이상, 부산과 울산, 전남 내륙에도 150mm가 넘을 수 있겠고요.

내일 오전까지 남부 지방은 시간당 30~50mm, 남해안은 시간당 최대 70mm의 극한 호우가 쏟아질 수 있겠습니다.

수도권과 강원도는 오늘 밤에 비가 그치겠고 양도 적겠습니다.

말복인 오늘 큰 더위는 없습니다.

서울 낮 기온이 29도에 그치는 등 어제보다 1도~3도가량 기온이 낮겠는데요.

다만 습도가 높아서 다소 후덥지근할 수 있겠습니다.

내일은 서울 낮 기온이 다시 33도까지 크게 오르겠고 다음 주 화요일과 수요일 사이 또다시 전국적으로 비 소식이 들어 있습니다.

(임은진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지