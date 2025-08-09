이춘석 고발 시민단체 "민주당·대통령실·국정기획위 전수조사"

▲ 더불어민주당 이춘석 의원

더불어민주당 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 고발한 시민단체가 대통령실과 더불어민주당 의원, 국정기획위원회 관계자 등에 대한 전수조사가 필요하다고 주장했습니다.시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장은 오늘(9일) 오전 서울경찰청 마포청사에 도착해 기자회견을 열고 이같이 밝혔습니다.서민위는 지난 6일 경찰에 이 의원을 고발했고 이 사건을 수사 중인 서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘 김 사무총장을 처음으로 불러 조사했습니다.김 사무총장은 "전담수사팀이 대통령실과 더불어민주당 또 다른 국회의원 및 보좌관을 대상으로 네이버, 카카오페이, LG CNS 주식 투자 관계에 대해 완벽하고 투명한 수사를 진행해야 한다"며 "수사대는 매일 언론 브리핑을 진행하라"고 주장했습니다.그러면서 "이번 일은 국가 경제를 힘들게 하고 국기를 문란하게 했다는 점에서 지금 진행되는 특검보다 더 중차대한 일"이라며 "오늘 조사에서 수사 방향을 요청하고 금수대에 관련 내용을 알리겠다"고 했습니다.그는 고발 후 이 의원에게 개인적인 연락을 받았는지 묻는 취재진 질문에 "그런 것은 없었다"고 답했습니다.