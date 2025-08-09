페이스북에 김정은 찬양글 올린 50대 징역형 집행유예

▲ 김정은 국무위원장

페이스북에 북한 체제를 옹호하고 김정은 국무위원장을 찬양하는 내용의 글을 여러 차례 올린 50대 남성이 1심에서 집행유예를 선고받았습니다.수원지법 형사3단독 윤성식 판사는 국가보안법상 찬양·고무 등 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 보호관찰을 명령했습니다.A 씨는 북한 노동신문 논설을 이용해 북한 사회주의 체제에 동조하는 글을 게시하거나 김정은 위원장을 찬양하는 글을 작성하는 등 2022년 1월부터 2023년 2월까지 북한의 활동을 찬양·고무·선전 또는 이에 동조할 목적으로 표현물을 각각 반포한 혐의로 기소됐습니다.윤 판사는 A 씨가 직접 대한민국 체제를 부정하거나 북한의 체제 등을 미화·옹호하는 글을 다수 게시한 점, 이적표현물로 판단된 영화 영상물을 게시한 점 등을 고려해 A 씨 행위에 북한의 활동을 찬양할 목적이 있었다고 봤습니다.A 씨는 북한의 일반적인 선전 논조에 해당하는 기사 내용을 개인적인 공간에 게시한 것에 불과하며 국가보안법상 찬양, 고무에 해당하지 않는다고 주장했습니다.A 씨는 동종 범행으로 징역형의 집행유예를 받은 전력도 있는 것으로 전해졌습니다.