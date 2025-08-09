'쏘니!' 요리스와 재회…손흥민 "집에 온 거 같네"

이미지 확대하기

▲ 위고 요리스와 포옹하는 손흥민

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼에서 8년 넘게 한솥밥을 먹었던 손흥민과 위고 요리스(이상 LAFC)가 격한 포옹으로 반갑게 재회했습니다.로스앤젤레스FC(LAFC) 구단은 오늘 공식 인스타그램 계정을 통해 손흥민과 요리스가 훈련장에서 재회하는 모습을 담은 영상을 공개했습니다.영상에서 요리스는 환하게 웃으며 손흥민이 훈련장에 들어서자 "쏘니~!"라고 반갑게 이름을 외친 뒤 깊은 포옹을 나눴고, 손흥민은 "집에 온 것 같네"라고 화답했습니다.손흥민은 토트넘 시절인 2023년 8월 요리스가 맡아왔던 주장 완장을 이어받았고, 지난 3일 쿠팡플레이시리즈 뉴캐슬과 치러진 '토트넘 고별전'까지 주장을 맡은 뒤 이적과 함께 반납했습니다.요리스는 2023년 12월 토트넘을 떠나 LAFC로 먼저 이적했고, 1년 8개월 뒤 손흥민이 LAFC 유니폼을 입게 되면서 둘은 같은 팀에서 활약하게 됐습니다.손흥민과 요리스는 서로 불편했던 기억도 있습니다.2020년 7월 에버턴전 전반전을 마치고 요리스가 손흥민의 수비 가담을 놓고 소리치며 충돌하는 장면이 다큐멘터리를 통해 공개돼 팬들을 깜짝 놀라게 한 바 있습니다.하지만, 손흥민은 지난 7일 입단 기자회견 자리에서 "이제 요리스가 다시 나의 주장이 됐으니 좋은 말을 해야 한다"라고 웃음을 지은 뒤 "LA에 대해 좋은 말만 해줬는데, 다시 보고 뛸 수 있게 돼 기대된다"고 재회의 기대감을 전했습니다.손흥민의 LAFC 합류 소식에 요리스도 ESPN과 인터뷰를 통해 "LAFC에서 손흥민과 다시 함께하게 돼 놀랍다"라며 "손흥민은 LAFC 유니폼을 입고 새로 출발하지만 야망과 동기 부여는 같다. 뛰어난 경쟁자다. 2년 동안 토트넘의 주장을 맡아왔고, 대한민국 축구대표팀의 주장을 맡고 있다"고 평가했습니다.요리스는 "처음에는 손흥민이 LAFC에 올 것이라 기대하지 않았다"라며 "손흥민은 토트넘에서 지난 10년 동안 모든 것을 쏟아냈고, 유로파리그 우승까지 맛봤다. 손흥민의 합류는 우리 팀에 좋은 일이다. 배울 게 많은 모범적인 선수여서 팀에 큰 임팩트를 남길 것 같다"고 강조했습니다.(사진=LAFC 인스타그램 캡처, 연합뉴스)