트럼프-푸틴 회담서 '어설픈 절충' 우려 커져

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

오는 15일 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 회담을 앞두고 우크라이나와 유럽의 걱정이 커지고 있습니다.우크라이나 전쟁을 끝내겠다는 트럼프 대통령의 강한 의지를 이용해 푸틴 대통령이 자신이 원하는 바를 이룰 가능성이 높다는 것입니다.미국 NBC뉴스는 트럼프 대통령이 2기 취임 후 처음으로 푸틴 대통령과 만나기로 한 것 자체가 러시아에 외교적 승리를 안겨주는 것이라고 보도했습니다.미국 뉴저지주(州)에 위치한 비영리단체 '우크라이나를 위한 희망'의 대표 유리 보예츠코는 "휴전 합의가 없더라도 트럼프와의 만남 자체로 푸틴은 승리를 거둔 것"이라고 지적했습니다.보예츠코 대표는 "푸틴은 외교적으로 고립된 상황을 변화시키고 싶어 한다"며 "이번 정상회담은 푸틴의 자존심을 충족시킬 것"이라고 말했습니다.특히 트럼프 대통령은 당초 입장을 바꿔 젤렌스키 우크라이나 대통령을 배제한 채 푸틴 대통령과 만나기로 했습니다.러시아와 종전을 논의하는 과정에서 우크라이나의 입장이 반영되지 않을 수 있다는 우려를 키우는 대목입니다.특히 정상회담에서 트럼프 대통령이 푸틴 대통령의 협상 전술에 휘말릴 수 있다는 우려도 적지 않습니다.영국 왕립합동군사연구소(RUSI)의 조너선 에얄은 "트럼프 입장에서는 푸틴을 협상 테이블로 끌어냈다는 생각에 흥분해서 어떤 제안이든 덥석 물 가능성이 있다"고 말했습니다.그러면서 "트럼프가 자신의 업적으로 내세울 수 있는 어설픈 절충안을 받아들일 위험이 매우 높다"고 경고했습니다.앞서 푸틴 대통령은 휴전 조건으로 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입 포기, 러시아가 점령 중인 우크라이나 영토 전체 내 우크라이나군의 철수, 서방 제재 해제 등을 내걸었습니다.이에 대해 우크라이나는 러시아의 점령지를 인정하는 형태의 휴전안을 거부했습니다.특히 우크라이나는 향후 러시아의 재침략 가능성에 대비해 서방 동맹국들의 안전보장을 요구하고 있습니다.반면 미국은 지난 4월 프랑스 파리에서 우크라이나와 유럽 대표를 만났을 때 크림반도에 대한 러시아의 법적 통제권을 인정하고, 우크라이나 본토 중 점령지의 통제권도 사실상 인정하는 휴전 조건을 제시했습니다.러시아의 요구를 상당히 받아들인 셈입니다.러시아 전문가 제임스 닉시는 "트럼프는 러시아를 압박하는 듯 행동했지만, 실제로 러시아에 해가 되는 행동은 전혀 하지 않았다"고 지적했습니다.이 같은 상황에서 미국과 러시아의 정상회담이 열리는 데 대해 우크라이나는 난처한 입장입니다.미국과 우크라이나는 지난 2월 백악관을 방문한 젤렌스키 대통령이 트럼프 대통령과 정면으로 충돌하는 모양새를 연출하면서 심각하게 틀어진 후 현재 관계를 복원 중입니다.이 같은 상황에서 젤렌스키 대통령이 미러 정상회담을 비판하는 것은 최악의 선택이 될 수 있다는 것입니다.백악관 관계자는 이날 러시아가 휴전을 위한 요구 사항을 제시했고, 미국은 우크라이나와 유럽 동맹국들의 동의를 얻기 위해 노력 중이라고 밝혔습니다.