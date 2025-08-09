"푸틴, 트럼프에 휴전할테니 우크라 돈바스 달라 요구"

▲ 푸틴 러시아 대통령과 트럼프 미국 대통령

러시아가 우크라이나 동부 도네츠크와 루한스크를 아우르는 '돈바스' 지역을 넘겨주면 휴전하겠다는 제안을 미국에 전달했다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.오는 15일 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 정상회담이 예정된 가운데 양 정상이 영토 양보 요구가 담긴 휴전안에 대해 어떤 합의를 이끌어낼지 주목됩니다.신문에 따르면 이 제안은 푸틴 대통령이 지난 6일 휴전 중재를 위해 러시아를 방문한 스티브 위트코프 미국 중동특사에게 직접 밝힌 것입니다.푸틴 대통령은 우크라이나가 돈바스 영토를 양보하고 그 사실이 국제적으로도 인정받으면 휴전하겠다면서 우크라이나군의 도네츠크 철수를 선결 조건으로 내세웠습니다.이 방안이 성사된다면 러시아는 돈바스로 불리는 도네츠크와 루한스크, 2014년에 이미 강제로 병합한 크림반도에 대한 통제권을 갖게 됩니다.러시아는 루한스크를 완전히 점령한 뒤 현재 도네츠크도 대부분 장악하고 있습니다.우크라이나군은 도네츠크 서부의 주요 도시를 방어 거점으로 삼아 버티고 있습니다.미국은 푸틴 대통령에게서 이 제안을 받은 후 미러 정상회담 준비를 시작한 것으로 전해졌습니다.미국은 6일부터 3일간 우크라이나 및 유럽 국가들과 러시아의 제안을 논의했습니다.첫날 전화 브리핑에 참석한 트럼프 대통령은 푸틴 대통령의 제안이 '돌파구'는 아니지만 정상회담을 준비하기에는 충분히 매력적이라고 논평한 것으로 전해졌습니다.셋째 날 논의에서 위트코프 특사는 러시아의 제안이 두 단계로 구성되어 있다면서 첫 단계에서는 우크라이나가 도네츠크에서 철수하고 전선을 동결하며 그다음 단계에서 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 최종 평화 계획에 합의하고, 이후 젤렌스키 대통령과 협상하는 방안이라고 설명했습니다.하지만 유럽과 우크라이나의 당국자들은 러시아의 제안에 상당한 우려를 표했다고 논의 참석자들은 전했습니다.이들은 제안과 관련한 핵심사항, 예를 들면 러시아가 일부 영토를 통제하고 있는 자포리자 남부와 헤르손 남부 지역은 어떻게 하겠다는 것인지, 러시아가 현재의 전선을 동결할 것인지 군대를 완전히 철수시킬 것인지 등을 파악하려고 했으나 명확한 답을 얻지는 못했습니다.이들은 푸틴 대통령이 휴전하지 않을 경우 가해질 미국의 제재와 관세를 피하기 위한 수단으로 이 제안을 활용하고 있으며, 전쟁을 계속하려는 의도가 있다 의심하는 것으로 전해졌습니다.우크라이나와 유럽은 오랫동안 러시아의 점령 영토 지배를 공식적으로 인정하는 것을 거부해왔고, 우크라이나 헌법은 대통령이 일방적으로 영토 변경을 승인하는 것도 금지하고 있습니다.3년 이상 전쟁 중인 우크라이나에서는 종전을 원하는 여론이 높아지고 있습니다.하지만 영토의 상당 부분을 양보하는 데에는 반대하고 있어 러시아의 제안이 국민적 추인을 받기 힘든 상황입니다.한 우크라이나 당국자는 원칙적으로 어떤 제안에도 반대하지 않지만, 추가적인 조치를 위해서는 휴전이 선행돼야 한다고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 우크라이나가 휴전 조건으로 러시아에 영토를 양보할 것으로 예상하냐는 질문에 "매우 복잡하다. 하지만 우리는 일부(영토)를 돌려받을 것이다. 일부는 교환할 것"이라고 답했습니다.돈바스를 넘겨달라는 러시아의 제안을 받아들이면서 자포리자와 헤르손의 통제권은 우크라이나에 돌려주는 방안 등을 염두에 둔 것이 아니냐는 분석이 나옵니다.러시아는 2022년 2월 우크라이나를 침공한 뒤 도네츠크, 루한스크 등 돈바스뿐만 아니라 헤르손, 자포리자까지 4개주 일부를 장악해 모두 자국 영토로 합병한다고 선언한 바 있습니다.트럼프 대통령은 이날 푸틴 대통령과의 회담이 15일 알래스카에서 열릴 것이라고 밝혔습니다.