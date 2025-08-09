주유소 기름값 2주 연속 상승…"다음 주 소폭 오를 듯"

이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 2주 연속 동반 상승했습니다.



한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 첫째 주(3∼7일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 2.2원 오른 1천669.9원이었습니다.



지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주 대비 4.7원 상승한 1천742.3원, 가격이 가장 낮은 울산은 1.3원 오른 1천639.4원으로 각각 집계됐습니다.



상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1천679.2원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천639.3원으로 가장 낮았습니다.



경유 평균 판매 가격은 전주 대비 4.1원 오른 1천538.3원을 기록했습니다.



이번 주 국제유가는 트럼프 행정부의 대인도 관세 부과 등 관세 정책에 대한 시장 우려 심화, 미·러 정상회담 개최 논의에 따른 양국 관계 개선 기대 등으로 하락했습니다.



수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 3.2달러 내린 70.3달러였습니다.



국제 휘발유 가격은 1.8달러 하락한 77.1달러, 국제 자동차용 경유 가격은 4.0달러 내린 88.2달러로 집계됐습니다.



국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.



대한석유협회 관계자는 "휘발유와 경유 가격이 상승했으나 몇 주간 안정권에서 움직이고 있다"며 "다음 주 기름값은 국제 제품 가격 상승 여파로 소폭 오를 수 있지만 상승세는 제한적일 것"이라고 말했습니다.