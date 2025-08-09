뉴캐슬 박승수, 에스파뇰 상대 비공식 선발 데뷔

▲ 뉴캐슬의 박승수

잉글랜드 프로축구 뉴캐슬 유나이티드에 입단한 18세 유망주 윙어 박승수가 '비공식 선발 데뷔전'을 소화했습니다.박승수는 오늘 영국 뉴캐슬어폰타인의 세인트제임스파크에서 열린 뉴캐슬과 에스파뇰(스페인)의 프리시즌 친선 경기에 선발로 출전해 63분을 소화하며 2대 2 무승부에 기여했습니다.박승수는 1대 1로 팽팽하던 후반 18분 숀 니브와 교체됐습니다.공격포인트를 올리지는 못했지만, 왼쪽에서 활발하게 움직이며 에스파뇰 수비진을 괴롭혔습니다.스피드와 과감하면서도 간결한 드리블을 활용해 여러 번 에스파뇰 수비수들을 제치고 동료들에게 패스를 전달했습니다.20차례 패스를 시도해 19번 성공시키며 95%의 성공률을 기록했습니다.볼 경합에서 71%의 성공률을 보이는 등 몸싸움에서도 경쟁력을 과시했습니다.뉴캐슬 홈페이지는 "여름 이적 후 홈에서 첫 선발 출장한 젊은 윙어 박승수는 홈 팬들의 열렬한 환호를 받으며 경기 초반부터 밝은 모습을 보였다"고 장내 분위기를 전했습니다.K리그2 수원 삼성에서 뛰던 박승수는 지난달 뉴캐슬로 깜짝 이적해 팬들을 놀라게 했습니다.이어 뉴캐슬의 프리시즌 방한 투어에 동행해 두 경기를 소화했습니다.두 경기 모두 후반 30분 이후에 교체 투입돼 인상적인 플레이를 보여줬습니다.뉴캐슬은 박승수 영입을 발표하면서 일단은 그가 21세 이하(U-21) 팀에 합류한다고 설명한 바 있습니다.그런 박승수로 하여금 뉴캐슬 1군 선수들과 함께 방한 친선경기를 소화하도록 한 것은 '한국 팬 서비스' 적인 성격도 있어 보였습니다.그런데 에디 하우 뉴캐슬 감독은 잉글랜드로 돌아간 뒤, 외려 박승수를 처음으로 선발 출격시키며 더 진지하게 '1군 테스트'를 했습니다.게다가 애스턴 빌라를 상대로 치를 프리미어리그(EPL) 개막전을 불과 일주일 남겨놓은 시점입니다.쉽지 않게만 보이던 박승수의 EPL 데뷔 가능성이 조금은 커진 모양새입니다.이날 에스파뇰을 상대한 뉴캐슬 전열엔 기마랑이스, 댄 번, 제이컵 머피 등 주전 선수들과 후보급 선수들이 섞여 있었습니다.전반 17분 에두 엑스포시토에게 실점한 뉴캐슬은 전반 21분 맷 타겟, 후반 32분 제이컵 머피의 연속골로 역전했으나 후반 44분 키게 가르시아에게 실점해 승리 사냥에 실패했습니다.뉴캐슬은 곧바로 내일 홈에서 아틀레티코 마드리드(스페인)를 상대로 친선경기를 치릅니다.시간상 이 경기에는 박승수가 나서지 않을 것으로 보입니다.(사진=게티이미지코리아)