1. "해외 경매로 산 진품"…증거은닉 수사 속도



특검팀이 김건희 여사 오빠의 장모 자택에서 발견된 고가 미술품이 진품임을 확인하고, 김 여사의 증거은닉 혐의 수사에 속도를 내고 있습니다. 해당 작품을 국내에 들여온 인사는 "그림을 타이완에서 경매로 샀고, 진품임을 확인받았다"고 밝혔습니다.



2. '조국 사면' 논란 증폭…'윤미향도 포함' 파장



조국 전 조국혁신당 대표 부부가 광복절 특별사면 심사를 통과한 걸 두고, 범여권의 셈법이 복잡해지고 있습니다. 위안부 피해자 후원금 횡령 혐의로 유죄가 확정된 윤미향 전 민주당 의원도 사면 후보에 포함돼 파장이 커지고 있습니다.



3. 한강 위 요트 화재…탑승 6명 모두 구조



어젯밤(8일) 서울 반포대교 인근의 한강에 떠 있던 요트에서 큰 폭발음과 함께 화재가 발생했습니다. 탑승자 6명은 모두 한강으로 뛰어내려 지나던 다른 배에 구조됐습니다.



4 오늘 '말복'…남부 내일까지 최고 200mm 이상



절기상 말복인 오늘 수도권을 시작으로 전국에 비가 내리겠습니다. 남부 지방엔 내일까지 최고 200밀리미터가 넘는 큰 비가 쏟아지겠습니다.