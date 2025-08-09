한강 위 요트에 불…뛰어내린 탑승자 6명 구조

<앵커>



어젯밤(8일) 서울 반포대교 인근 한강 위에서 운항 중이던 요트에서 큰 폭발음과 함께 불이 났습니다. 요트는 침몰했는데, 탑승객 6명이 모두 뛰어내려 큰 부상을 입지는 않은 것으로 파악됐습니다.



정윤식 기자가 보도합니다.



<기자>



강 위에 떠 있는 요트 한 대가 불길에 휩싸였습니다.



소방 보트가 물을 뿌리지만 불길은 점점 더 커지고, 검은 연기가 밤하늘을 뒤덮습니다.



[폭발했어요, 폭발!]



어젯밤 8시 40분쯤 서울 반포대교 근처에 떠 있던 요트에 불이 났습니다.



소방당국은 이 요트가 개인이 소유한 것으로 추정되며, 화재 당시 6명이 타고 있던 있었다고 밝혔습니다.



폭발음이 들린 뒤 40대 탑승객 6명은 모두 물로 뛰어들었고, 근처를 지나던 다른 배에 구조됐습니다.



탑승객들은 경상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



요트는 불이 붙은 지 30분 만에 그대로 가라앉았습니다.



더위를 식히러 한강공원에 나왔던 시민들은 폭발하는 소리와 함께 요트에 불이 붙었다고 당시 상황을 전했습니다.



[이아름/서울 구로구 : 분수 보러 왔는데 갑자기 '펑'하는 소리가 들려서 전쟁이 난 것처럼 크게 들려가지고….]



소방당국은 인원 55명, 장비 16대를 동원해 화재 발생 30분 만인 밤 9시 16분쯤 불을 모두 껐습니다.



[조성만/서초소방서 현장대응단장 : 요트는 완전히 전소되어서 한강에 가라앉은 상태입니다. (요트는) 개인 소유인 걸로 추정하고 있고 승객도 지인인 것 같고….]



소방당국은 폭발음 직후 요트 뒤쪽에서부터 연기가 피어올랐다는 목격자 진술 등을 토대로 이르면 오늘 오전 요트를 물 밖으로 끌어낸 뒤 화재 원인을 조사할 계획입니다.



서울시는 불이 난 요트에서 기름이 누출됐을 가능성이 있을 걸로 보고, 조사를 거쳐 기름 확산을 방지하는 작업을 진행할 걸로 알려졌습니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 박나영, 화면제공 : 시청자 이하정)