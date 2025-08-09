수직이착륙 스텔스전투기 F-35B 일본자위대에 첫 인도

▲ F-35B 전투기

제5세대 수직이착륙 스텔스전투기인 F-35B(라이트닝Ⅱ) 전투기 3대가 처음으로 일본자위대에 인계돼 배치됐다고 미국 군사 매체 USNI 뉴스가 현지시간 8일 보도했습니다.보도에 따르면 일본 항공자위대는 지난 7일 록히드마틴사로부터 3대의 F-35B 전투기를 넘겨받아 규슈의 뉴타바루 공군기지에 배치했습니다.당초 4대의 F-35B 전투기가 일본에 인도될 예정이었으나 1대는 정비와 검사가 끝나지 않아 아직 미국의 록히드마틴 시설에 남아 있다고 일본 당국자가 전했습니다.일본은 내년 3월 31일까지 모두 8대의 F-35B 전투기를 인도받을 계획입니다.일본항공자위대에 배치된 F-35B 전투기들은 이즈모급 구축함인 JS 이즈모(DDH-183)와 JS 가가(DDH-184)에서 운용됩니다.그동안 이들 두 대의 구축함은 미 해병대가 운용하는 F-35B 전투기를 통해 훈련과 비행작전을 수행해 왔다고 USNI 뉴스는 전했습니다.일본 항공자위대는 수직 이착륙이 가능해 구축함에서 운용할 수 있는 전투기를 확보함에 따라 전투기 작전반경에 구애받지 않고 임무를 수행할 수 있게 됐습니다.일본은 지금까지 F-35A 105대와 F-35B 42대를 주문했으며 이들 전투기가 모두 인도되면 미국을 제외하고 가장 많은 F-35 전투기를 보유 및 운용하는 국가가 됩니다.(사진=게티이미지코리아)