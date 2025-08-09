유엔 사무총장 "이, 가자 점령 심각한 우려"…안보리 9일 긴급회의

▲ 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 현지시간 8일 이스라엘의 가자지구 가자시티 점령 계획이 위험한 확전을 초래할 것이라며 심각한 우려를 표명했습니다.구테흐스 총장은 이날 스테파니 트렘블레이 유엔 사무총장 부대변인을 통해 성명을 내고 "이번 결정은 위험한 확전을 의미하고 수백만 팔레스타인 사람들에게 이미 파멸적인 상황을 더욱 심화할 위험이 있으며 남은 인질들을 포함해 더 많은 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있다"고 밝혔습니다.그는 "이러한 추가 확전은 추가적인 강제 이주와 살상, 대규모 파괴를 초래해 가자지구 팔레스타인 주민들의 상상할 수 없는 고통을 가중할 것"이라며 이스라엘 정부를 향해 국제법상 의무를 준수할 것을 촉구했습니다.앞서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국 폭스뉴스 인터뷰에서 가자지구 전체를 장악하겠다는 의지를 공식적으로 밝힌 직후 이스라엘 안보 내각은 8일 가자지구 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했습니다.한편, 유엔 안전보장이사회(안보리)는 9일 오후 3시 긴급회의를 열어 이스라엘의 가자시티 점령 결정과 관련한 문제를 논의할 예정이라고 이달 의장국인 파나마 유엔대표부가 밝혔습니다.이번 회의는 영국, 덴마크, 프랑스, 그리스, 슬로베니아가 소집을 요청했으며 알제리, 러시아, 중국, 소말리아, 가이아나, 파키스탄, 한국, 시에라리온 등의 지지를 받았다고 파나마 대표부는 전했습니다.의장국인 파나마를 제외하면 15개 안보리 이사국 중 미국만 회의 소집에 지지를 표하지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)