오픈AI 올트먼 CEO "수익성보다 성장 우선…적자감수 투자 지속"

▲ 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)

챗GPT 개발사 오픈AI 최고경영자(CEO) 샘 올트먼은 현지시간 8일 수익성보다 성장을 우선시할 것이며, 적자를 보더라도 투자를 계속해 나갈 것이라고 밝혔습니다.올트먼 CEO는 이날 미 경제 매체 CNBC 방송과 인터뷰에서 "인공지능(AI) 모델이 점점 더 좋아지는 명확한 성장 곡선을 그리고 있는 한, 상당 기간 적자를 감수하는 것이 합리적이다"며 이같이 말했습니다.그는 "(지금은) 수익성보다 성장과 학습·연산 인프라 투자에 우선순위를 둬야 하고, 그로 인해 수익성 달성이 늦어지더라도 괜찮다"고 전했습니다.오픈AI는 지난해 37억 달러의 매출을 기록해 전년의 두 배를 넘었지만, 약 50억 달러의 적자를 낸 것으로 추정됩니다.올해는 연간 반복 매출(ARR)이 200억 달러를 넘어설 것으로 전망되지만, 여전히 적자 상탭니다.ARR은 구독 서비스 등을 통한 고정 매출을 의미합니다.올트먼 CEO는 "오픈AI가 마음만 먹으면 예상보다 더 빨리 흑자로 전환할 수 있다"면서도 "그러나 현재는 상장 기업이 아니기에 공개 시장의 압박에서 자유로운 만큼 학습과 연산 투자에 계속 돈을 쏟아부을 계획"이라고 강조했습니다.오픈AI는 지난해 10월 66억 달러(9조 1천753억 원)의 자금을 유치한 데 이어 올해에는 400억 달러 펀딩을 유치하는 등 막대한 투자를 위한 자금을 조달하고 있습니다.인공지능(AI) 모델 챗GPT 주간 활성 이용자 수는 7억 명을 넘어섰고, 챗GPT 유료 구독자 수는 500만 명을 돌파했습니다.오픈AI는 지난 7일 자사의 최신 AI 모델인 GPT-5를 출시했습니다.챗GPT의 기반이 되는 GPT-5은 기존 모델보다 더 똑똑하고 빠르며 특히 글쓰기와 코딩 등에서 훨씬 더 유용하다는 게 업체 측의 설명입니다.오픈AI의 기업가치는 지난해 10월 펀딩 당시 1천570억 달러에서 지난 3월에는 3천억 달러로 크게 늘었습니다.오픈AI는 현재 약 5천억 달러 규모의 기업가치로 주식 매각을 추진하기 위해 투자자들과 논의 중인 것으로 알려졌습니다.(사진=게티이미지코리아)