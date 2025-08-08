뉴스

프로야구, 900만 관중 돌파…역대 최소 528경기 만

홍석준 기자
작성 2025.08.08 23:42 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
프로야구, 900만 관중 돌파…역대 최소 528경기 만
▲ 8일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기 관중석에서 물대포가 뿌려지고 있다.

프로야구가 2025 시즌에 역대 최소 경기 900만 관중을 돌파했습니다.

KBO는 오늘 "2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 5개 구장에 총 87,523명이 입장해, 이번 시즌 누적 관중 907만 6,699명을 기록했다"며, "이는 역대 최소 경기 900만 관중 돌파 기록"이라고 발표했습니다.

프로야구가 시즌 관중 900만 명을 넘은 것은 지난해에 이어 올해가 두 번째입니다.

지난 시즌에는 610경기 만에 900만 관중을 돌파했고, 올해는 528경기 만에 900만 고지를 넘어섰습니다.

이번 시즌 경기당 관중 수는 17,191명으로, 지난 시즌 동일 경기 수 대비 약 16% 늘었습니다.

구단별로는 삼성이 120만 관중을 돌파했고, 롯데와 LG, 두산까지 4개 팀이 100만 관중 이상을 동원했습니다.

매진 신기록도 이어지는 중입니다.

528경기의 약 47%인 248경기가 매진돼 이미 지난 시즌에 수립된 단일 시즌 최다 매진 경기 수(221경기)를 넘어섰습니다.

구단별로는 한화가 46회 매진으로 가장 많고, 삼성이 41회, 롯데 37회 순입니다.

프로야구는 지난 시즌 국내 프로 스포츠 사상 최초로 시즌 1천만 관중을 넘겼고, 올해도 2년 연속 1천만 관중 돌파가 유력합니다.

현재 추세대로면 올해는 1,200만 관중까지도 넘어설 가능성이 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지