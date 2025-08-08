유럽, 이스라엘 가자 점령계획 비판…군장비 수출 중단도

▲ 현지시간 8일 가자지구 북부 상공에서 항공기가 팔레스타인인들에게 구호 물품을 전달하고 있다.

유럽 주요국이 현지시간 오늘(8일) 이스라엘의 가자지구 가자시티 완전 점령 계획을 비판했습니다.유럽연합(EU)과 영국, 스페인, 네덜란드 등은 잘못된 결정이라고 비판하며 외교적 해법을 촉구했으며 독일은 이스라엘의 가자지구 공격에 쓰일 수 있는 군사장비 수출 승인을 당분간 중단하기로 했습니다.우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 엑스(X·옛 트위터)에 "가자에서 군사작전을 더 연장하기로 한 이스라엘 정부 결정은 재고돼야 한다"고 말했습니다.이어 "동시에 모든 인질도 즉각 석방돼야 한다"고 덧붙였습니다.폰데어라이엔 집행위원장은 "가자지구에 즉각 인도적 지원이 제공돼야 하며 현장에서 긴급히 필요한 것을 전달할 수 있도록 제지받지 않는 접근권이 필요하다"며 "지금 당장 휴전이 필요하다"고 촉구했습니다.키어 스타머 영국 총리는 성명에서 "이러한 행위는 이 전쟁을 끝내거나 인질들이 풀려나는 데 아무런 도움이 안 된다.더한 유혈사태만 야기할 뿐"이라고 비판하며 "즉각적으로 재고하라"고 강조했습니다.프리드리히 메르츠 독일 총리는 "강경한 군사적 조치로 (인질 석방과 휴전) 목표를 어떻게 달성할 수 있을지 더 불분명해지고 있다"며 군사장비 수출 승인 중단을 결정했다고 연방정부 대변인이 밝혔습니다.독일은 가자지구 전쟁 이전부터 이스라엘에 미국 다음으로 많은 무기를 공급해 왔습니다.독일 정부는 이스라엘과 하마스의 전쟁이 시작된 2023년 10월부터 올해 5월까지 4억 8천510만 유로(7천852억 원)어치 무기 수출을 승인했습니다.호세 마누레 알바레스 스페인 외무장관은 엑스에서 "이스라엘의 결정을 강력히 규탄한다"며 "이는 더한 파멸과 고통만 낳을 뿐"이라고 비판했습니다.카스파 벨트캄프 네덜란드 외무장관은 엑스에 "가자지구에서 이스라엘의 작전을 강화하려는 네타냐후 정부의 계획은 잘못된 선택"이라고 비판했습니다.튀르키예 외무부는 성명에서 "확장주의, 인종학살적 정책의 새 국면이 되는 군사 작전 확대 결정을 강력하게 규탄한다"며 "팔레스타인인들을 강제로 몰아내려는 이번 결정의 이행을 막기 위해 책임을 다하라고 국제사회에 촉구한다"고 강조했습니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국 폭스뉴스와 인터뷰에서 가자지구 전체를 장악하겠다는 의지를 공식적으로 밝힌 직후 이스라엘 안보 내각은 8일 가자지구 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)