"인도, 트럼프 '관세 폭탄' 맞서 미국산 무기 도입 유보"

▲ 트럼프 미국 대통령(사진 오른쪽)과 나렌드라 모디 인도 총리

도널드 트럼프 미국 행정부에 총 50%의 고율 관세를 얻어맞은 인도 정부가 미국산 무기·항공기 등 도입 계획을 일시 중단했다고 로이터 통신이 현지시간 8일 보도했습니다.보도 등에 따르면 인도는 당초 수 주 안에 라즈나트 싱 국방부 장관을 미국으로 보내 일부 무기 도입 발표를 할 계획이었지만, 방미 계획을 취소하고 구매 발표를 유보했습니다.인도가 구매를 유보한 미국산 무기는 스트라이커 장갑차, 재블린 대전차 미사일로 지난 2월 나렌드라 모디 인도 총리와 트럼프 대통령은 이들 무기의 도입·공동 생산 계획을 발표한 바 있습니다.싱 장관은 당초 또 방미 기간 보잉 P-8 대잠초계기 6대와 관련 지원 시스템 도입을 발표할 계획이었다고 두 관계자가 전했습니다.P-8 도입 계약은 36억 달러(약 5조 원) 규모로 관련 협상이 상당히 진전된 상태였던 것으로 알려졌습니다.미국 측이 관세와 관련해 명확한 입장을 제시해야 미국산 무기 도입 협상을 재개할 수 있다는 게 인도 정부의 뜻으로 알려졌습니다.모디 정부의 이런 움직임은 트럼프 대통령의 고율 관세 부과로 양국 관계가 악화한 이후 인도가 불만을 구체적으로 나타낸 첫 사례라고 로이터는 설명했습니다.모디 정부는 또 대미 무역 합의의 일환으로 러시아산 원유 수입을 줄이는 방안, 또는 가격대가 비슷하다면 원유 도입선을 러시아에서 미국 등 다른 나라로 바꾸는 방안에도 열려 있다고 로이터는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)