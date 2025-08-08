뉴스

미국 '1㎏ 금괴도 관세 부과'…금 선물 가격 최고치

손기준 기자
작성 2025.08.08 20:54 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
미국 '1㎏ 금괴도 관세 부과'…금 선물 가격 최고치
▲ 골드바

도널드 트럼프 미 행정부가 '관세 폭탄' 목록에 예상을 깨고 1㎏짜리 금괴도 포함하면서 현지시간 8일 국제 선물 시장에서 금 가격이 최고치를 경신했습니다.

로이터통신 등 외신에 따르면 이날 미 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물 가격은 장중 온스당 3천534.1달러까지 상승, 역대 최고가를 기록했습니다.

이후 금 선물은 전날 종가보다 1%가량 상승한 3천489.4달러에 거래됐습니다.

반면 금 현물 가격은 미 동부시간으로 오전 5시 35분 기준 온스당 3천399.22달러로 변동이 거의 없었습니다.

이에 따라 금 선물과 현물 간의 가격 차이는 100달러 가까이 벌어졌습니다.

앞서 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 미 세관국경보호국(CBP)의 지난달 31일 자 통관 결정서를 인용, 1kg 금괴와 100온스(약 3.1㎏) 금괴가 관세 부과 대상으로 분류됐다고 8일 보도했습니다.

그동안 업계에선 1㎏짜리 골드바는 도널드 트럼프 미 대통령의 관세 대상에서 제외될 것으로 기대해 왔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지