특검, 김건희 여사 주가조작 부당이익 8억 원 대 추정

▲ 피의자 조사 마친 김건희 여사

민중기 특별검사팀이 김건희 여사의 구속영장에 도이치모터스 주가조작으로 챙긴 부당이익을 8억 1천만 원으로 특정한 것으로 전해졌습니다.어제 특검팀이 김 여사에 대해 청구한 구속영장에 이러한 주가조작 부당이익액이 적시된 것으로 알려졌습니다.특검팀은 2009∼2012년 발생한 도이치모터스 주가조작에 김 여사가 돈을 대는 '전주'(錢主)로 가담한 것으로 보고 자본시장법 위반 혐의를 적용했습니다.김 여사가 통정거래(매수·매도할 사람이 사전에 가격을 정해놓고 일정 시간 서로 주식을 매매하는 것)를 포함해 3천700여 차례의 매매 주문으로 주가조작에 가담했다고 보고 단순 방조자가 아닌 시세조종 공모자라고 판단했습니다.특검팀은 지난 6일 김 여사에 대한 대면 조사에서 2차 주가조작 당시 블랙펄인베스트 측에 40％ 수익을 넘기는 조건으로 증권계좌를 맡긴 정황의 녹취를 제시했으나 김 여사는 주가조작 사실을 몰랐다는 취지로 답한 것으로 알려졌습니다.구속영장에는 김 여사가 신분이 '정치 브로커'로 규정된 건진법사 전성배 씨와 공모해 통일교 측으로부터 고가 물품들을 받았다는 내용도 담긴 것으로 알려졌습니다.김 여사는 특검 조사에서 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨가 2022년 4∼8월께 전 씨를 통해 다이아몬드 목걸이·샤넬 백 등을 건네며 교단 현안을 청탁했다는 의혹에 "물품을 받은 바 없다"고 진술했다고 합니다.지난달 25일 김 여사의 자택 등을 압수수색한 특검팀은 당시 영장에 캄보디아 메콩강 개발사업 지원, YTN 인수 등 통일교 측 청탁 목적을 열거했습니다.다만, 구속영장에는 이 같은 구체적인 대가 관계를 거론하지 않은 것으로 전해졌습니다.전 씨도 윤 씨에게 목걸이와 샤넬백 2개를 받긴 했지만 김 여사 측에 전달하진 않았다는 입장인 것으로 알려지면서 김 여사에게 물품이 전달됐는지가 의혹의 쟁점으로 떠오른 상태였습니다.이에 특검팀은 윤 씨와 통화 내용을 근거로 김 여사와 전 씨를 공모 관계로 보고 이들이 함께 통일교 측의 청탁을 받았음을 부각하는 방식으로 김 여사의 범죄 사실을 구성한 것으로 전해졌습니다.김 여사와 윤 전 대통령은 2022년 20대 대통령 선거 과정에서 정치 브로커 명태균 씨로부터 불법 여론조사 결과를 제공받았다는 의혹도 받습니다.특검팀은 김 여사가 명 씨로부터 제공받은 불법 여론조사 횟수를 공표·비공표 사례를 합쳐 50여 회로 집계한 것으로 전해졌습니다.총 2억 7천만 원 상당 여론조사를 무상으로 기부받은 뒤, 그해 치러진 6·1 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 의원이 공천받도록 관여했다는 혐의입니다.특검팀은 김 여사가 이러한 혐의 일체를 부인한 만큼 증거 인멸 우려가 높은 데다, 잦은 입원으로 수사에 불응할 가능성이 크다며 구속의 필요성을 강조한 것으로 알려졌습니다.아울러 지난 4월 윤 전 대통령 탄핵소추안 인용으로 영부인 자리에서 내려오게 되자 휴대전화를 바꾼 점도 증거 인멸 정황으로 구속영장에 적시했습니다.이후 새 기기의 비밀번호를 알려주지 않는 등 수사에 비협조적인 태도도 구속이 필요한 사유로 언급했습니다.특검팀은 윤 씨가 대선 당시 '윤석열 후보를 지원하겠다'는 뜻을 국민의힘 권성동 의원 등 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)에게 전했다는 점도 구속영장에 적은 것으로 알려졌습니다.윤 씨는 대선에서 윤 전 대통령을 지원하는 대가로 통일교 정책을 국가 차원에서 추진해 달라는 취지의 조건을 내걸었다고 합니다.지난달 30일 구속된 윤 씨는 특검 조사에서 한학자 통일교 총재 등 '윗선'의 결재를 받아 2021년부터 권 의원 등에게 자금을 전달했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)