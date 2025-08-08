의정부 아파트 공사하다 추락한 50대 근로자 사망

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

오늘(8일) 오후 경기 의정부시 아파트 신축 공사장에서 50대 근로자가 추락해 숨지는 사고가 발생했습니다.경찰과 소방 당국은 이날 오후 3시쯤 의정부시 신곡동의 DL건설 아파트 신축 공사 현장에서 50대 근로자 A 씨가 약 6층 높이에서 추락했습니다.이 사고로 A 씨가 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 치료 중 끝내 숨졌습니다.경찰은 A 씨가 사고 당시 아파트 외벽에 설치된 그물망 해체 작업을 하던 중 사고를 당한 것으로 파악했습니다.A 씨는 안전모를 착용했으나 추락 방지 안전고리를 채우지 않는 등 다른 안전 장비는 미착용한 것으로 전해졌습니다.A 씨는 DL건설 하청업체 소속 근로자인 것으로 알려졌습니다.고용노동부 의정부지청은 근로감독관을 현장에 보내 사고 경위를 확인한 뒤 작업 중지 명령을 내렸습니다.당국은 중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용 대상 여부와 사고 경위를 조사하고 있습니다.해당 아파트는 지하 3층~지상 35층, 6개 동, 총 815세대로 지어지며 2026년 9월 입주 예정입니다.