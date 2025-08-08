이현중·유기상 활약…한국 남자 농구, 아시아컵서 카타르 제압

▲ 이현중

한국 남자 농구 대표팀이 카타르를 제압하고 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵 첫 승을 거뒀습니다.안준호 감독이 이끄는 한국(FIBA 랭킹 53위)은 8일 사우디아라비아 제다에서 열린 2025 FIBA 아시아컵 조별리그 A조 2차전에서 카타르(87위)를 97-83으로 꺾었습니다.이틀 전 호주와의 첫 경기에서 61-97로 대패했던 한국은 대회 1승 1패를 기록했습니다.카타르는 1차전 레바논에 진 데 이어 2연패를 당하며 조 최하위로 떨어졌습니다.16개국이 참가한 이번 대회에선 4개 팀씩 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1위가 8강 토너먼트로 직행하며, 조 2·3위 팀은 진출전을 통해 8강 합류 여부를 가립니다.한국의 순위는 오는 11일 레바논과의 조별리그 최종전 이후 가려집니다.호주전에서 무득점으로 침묵했던 기대주 여준석(시애틀대)이 이날은 1쿼터부터 존재감을 떨치며 한국은 카타르와 접전을 벌였습니다.여준석은 초반 열세에서 6-8로 따라붙는 득점과 13-12로 전세를 뒤집는 점수를 덩크로 뽑아내며 사기를 끌어올렸습니다.이정현(소노)이 수비와 외곽 공격에서 공헌하며 대등한 승부를 펼치던 한국은 1쿼터 종료 직전 유기상(LG)의 3점 슛이 꽂히며 25-22로 앞섰습니다.한국은 2쿼터엔 25-24 박빙의 리드에서 유기상의 3점 슛과 여준석의 3점 플레이, 골밑슛으로 연속 득점을 쌓으며 주도권을 잡았습니다.2쿼터 중반 이후엔 '에이스' 이현중(나가사키)이 살아나며 두 자릿수 격차를 만들었고, 전반을 53-38로 마쳤습니다.한국은 3쿼터에만 4개의 외곽포를 폭발한 유기상의 활약 속에 75-61로 우위를 이어 나갔습니다.후반 들어 부상이 의심되는 여준석을 활용하지 못하던 한국은 4쿼터 들어선 선수들이 다소 지친 모습을 드러내며 한자릿수 격차로 쫓기는 위기를 맞기도 했습니다.하지만 87-81이던 1분 50초 전 이현중이 골밑 돌파와 상대 파울에 따른 추가 자유투로 3점 플레이를 완성하며 도망갔고, 49.7초를 남기고는 이현중이 멋진 더블 클러치로 또 한 번 3점 플레이를 만들어내며 95-83으로 벌려 승기를 잡았습니다.이현중이 24점 7리바운드로 맹활약했고, 유기상이 3점 슛 7개를 포함해 24점을 넣어 함께 승리를 이끌었습니다.여준석이 18분만 뛰고도 22점 6리바운드를 올렸고, 이정현이 12점 5어시스트를 보탰습니다.카타르에선 미국프로농구(NBA) 출신 귀화 선수 브랜던 굿윈이 팀 내 최다 19점에 7리바운드 6어시스트로 분전했습니다.(사진=FIBA 제공, 연합뉴스)