민생회복 소비쿠폰 18일 만에 95% 신청…8조 7천억 원 지급

▲ 서울 동대문구 청량리종합시장에 민생회복 소비쿠폰 관련 안내문이 붙어 있다.

지난달 21일부터 신청이 시작된 1차 민생회복 소비쿠폰의 신청률이 18일 만에 95%를 넘어섰습니다.행정안전부는 8일 0시 기준 전체 대상자의 95.2%인 4천818만 명이 신청해 8조 7천232억 원이 지급됐다고 밝혔습니다.지역별 신청률은 대구가 96.17%로 전국에서 가장 높았고, 뒤이어 울산 96.10%, 인천 95.95% 순이었습니다.수도권을 보면 서울은 94.47%, 경기는 95.05%를 각각 기록했습니다.신청률이 가장 낮은 곳은 제주로 93.75%를 기록했습니다.지급방식별로는 신용·체크카드가 3천369만 7천649명으로 가장 많았고, 지역사랑상품권(모바일·카드) 768만 4천47명, 선불카드 570만 2천723명, 지류 지역사랑상품권 109만 3천600명 순이었습니다.소비쿠폰 신청이 불편한 국민을 대상으로 각 지방자치단체가 실시하는 '찾아가는 신청 서비스를' 통해서는 지난달 21일부터 이달 1일까지 19만 8천893건이 신청돼 18만 8천402건이 지급이 끝났습니다.다만 이 통계에는 지난 4일부터 찾아가는 신청 서비스를 시작한 부산과 대구의 신청 실적은 제외됐습니다.7일 24시 기준 신용·체크카드로 지급된 5조 8천608억 원 중에서는 3조 404억 원(51.9%)이 사용된 것으로 집계됐습니다.지역별 카드 사용률을 보면 제주가 57.18%로 가장 높았고, 인천 54.71%, 광주와 울산 54.55% 순이었다.세종은 48.44%로 가장 낮았습니다.행안부는 2차 민생회복 소비쿠폰 지급도 차질 없이 준비하겠다는 입장입니다.1차 소비쿠폰은 다음 달 12일까지만 신청을 받습니다.1차 소비쿠폰은 국민 1인당 15∼40만 원을 지급하고, 서울·인천·경기를 제외한 비수도권 지역 주민에게는 3만 원, 농어촌 인구감소지역 주민에게는 5만 원을 각각 추가로 지급하는 게 핵심입니다.전 국민의 90%에게 1인당 10만 원을 추가 지급하는 2차 소비쿠폰은 다음 달 22일부터 오는 10월 31일까지 신청을 받습니다.한순기 행안부 지방재정경제실장은 "다다음주 정도에 보건복지부와 국민건강보험공단을 만 나 2차 지급을 위한 기준을 짜보려고 한다"며 "예를 들어 건보료는 1인 가구냐, 4인 가구냐에 따라 액수가 달라서 일종의 특례가 필요한데 건보 데이터를 가지고 다시 (기준을) 잡아야 한다"고 말했습니다.이어 "고액 자산가인데 건보료만 적게 내는 분들도 있다"며 "늦지 않게 기준을 정하겠다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)