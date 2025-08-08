뉴스

쇼트트랙 '원투펀치'…"계주 금메달 되찾을게요"

홍석준 기자
작성 2025.08.08 21:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

여자 쇼트트랙 대표팀의 원투 펀치, 최민정과 김길리 선수가 밀라노 올림픽을 향해 구슬땀을 흘리고 있는데요.

'8년 만의 여자 계주 금메달을 향해 힘을 모은 찰떡 콤비'를 홍석준 기자가 만났습니다.

<기자>

11년째 태극마크를 달고 올림픽 금메달 3개, 세계선수권 4회 종합 우승을 달성한 27살 최민정과, 2023-24시즌 월드컵 종합 우승에 빛나는 21살 김길리는 여자 대표팀의 원투 펀치이자, 친자매 같은 케미를 자랑합니다.

대표팀은 물론 소속팀에서도 한솥밥을 먹으며 최근 광고도 함께 찍었고,

[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 길리가 이제 뛰다가 언니하고 부르면 제가 '어'하고 달려가는 건데 그게 너무 웃겨 가지고.]

MBTI는 정반대에 가깝지만 감정보다 논리를 우선하는 'T 성향'인 것도 친해지는 데 한몫했습니다.

[최민정/쇼트트랙 국가대표 : T쪽 조언이 굉장히 잘 통하는 선수여서]

인터뷰 도중에도 도움을 주고받으며,

[김길리/쇼트트랙 국가대표 : 외국 선수들과 '비빌 수 있도록'…]

[최민정/쇼트트랙 국가대표 : '비빌 수가' 너무 (이상해)]

[김길리/쇼트트랙 국가대표 : (멘트) 다시 해야 하나?]

[최민정/쇼트트랙 국가대표 : '경쟁할 수 있는'(으로..)]

[김길리/쇼트트랙 국가대표 : '경쟁할 수 있는']

웃음꽃을 피운 둘은 내년 밀라노에서도 함께 웃는 날을 꿈꾸고 있습니다.

최민정이 단일 종목 사상 첫 3연패를 노리는 1,500m에서는 맞대결이 불가피하지만, 지난 대회에서 아쉽게 3연패를 놓친 여자 계주에서 금메달을 합작하기 위해 의기투합했습니다.

[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 계주 부분은 저뿐만 아니라 모든 선수들이 다 정말 집중해서 준비하고 있기 때문에]

[김길리/쇼트트랙 국가대표 : 후회 없는 경기 하도록 하겠습니다. 감사합니다.]

한국 쇼트트랙의 중흥을 다짐한 6살 차 찰떡 콤비는, 이번 주말 해외 전지훈련을 떠나 밀라노를 향한 금빛 호흡을 다듬습니다.

(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 강경림)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지