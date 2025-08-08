"반도체 공장 지으면 무관세"…WTO 종식 선언

<앵커>



트럼프 행정부가 트럼프 대통령 임기 안에 미국에 공장을 지으면 반도체 관세를 부과하지 않겠다고 밝혔습니다. 그러면서, 세계무역기구 중심의 자유무역 체제는 이제 끝났다고 선언했습니다.



남승모 기자가 보도합니다.



<기자>



트럼프 미 대통령이 100% 반도체 관세 부과를 예고한 가운데, 러트닉 미 상무장관이 관세 면제 조건을 조목조목 제시했습니다.



트럼프 대통령 임기 중 미국에 공장을 짓겠다고 약속하고, 건설 과정을 처음부터 끝까지 감독받는 업체에 한해 건설기간 동안 관세를 물리지 않겠다고 말했습니다.



앞서 트럼프 대통령도 미국에 반도체 공장을 지으면 관세 걱정이 없다고 강조했습니다.



[하워드 러트닉/미국 상무장관 (FOX Business 인터뷰) : 트럼프 대통령의 목표는 우리의 최고 기술을 활용해 반도체를 미국에서 생산하게 함으로써, 우리가 이를 가장 잘 통제할 수 있도록 하는 것입니다.]



설명대로라면 텍사스주에 제2 파운드리 공장을 건설 중인 삼성전자와, 인디애나주에 패키징 생산 기지 건설을 준비하는 SK하이닉스 모두 관세를 피할 가능성이 큽니다.



[여한구/통상교섭본부장 : 만약에 15%로 최혜국 세율이 정해진다 하면 우리도 15%를 받는 거죠. 앞으로 100%가 되건 200%가 되건 상관없이….]



하지만 명문화된 합의 조항이 없다 보니 마냥 안심할 수는 없습니다.



일본의 경우 미국의 행정명령 문건이 공개되고 난 뒤에야, 15% 관세율 적용 방식이 합의와 다르다는 걸 파악하고 부랴부랴 수정에 나섰습니다.



우리나라와 일본, 유럽연합이 약속받은 자동차 관세 15%도 언제부터 시행될지 불분명한 상태입니다.



트럼프발 상호관세의 불확실성이 여전한 가운데, 미 무역대표부 수장은 이제 세계무역기구 WTO 체제가 끝나고 이른바 '트럼프 라운드'가 시작됐다고 강조했습니다.



또 무역 분쟁의 중재자는 WTO가 아닌 미국이라며 합의를 지키지 않으면 더 높은 관세를 매기겠다고 압박했습니다.



